Xiaomi Mi Max 3 Ortaya Çıktı

Çerçevesiz ekranlı telefon deyince akla ilk gelen markalardan olan Xiaomi'nin bu yıl piyasaya süreceği cihazı ortaya çıktı. Yeni Mi Max 3'ün render görseli sızdırılırken cihaz hakkında bazı teknik detaylar da paylaşıldı. Çin'in sosyal medyası olan Weibo'da ortaya çıkan cihaz, şimdiden kullanıcıları meraklandırmayı başardı.

Sızdırılan görselde cihazın sadece arka tarafı görünüyor. Ekran tasarımı hakkında henüz bilgi edinemediğimiz Mi Max 3'te çift kamera kurulumu yer alıyor. Ayrıca kameranın alt kısmında bulunan parmak izi sensörünün arka tarafa şık bir hava kattığını söyleyebilirim. Bunların dışında görselde yer alan cihazlara göre, Mi Max 3 üç farklı renk seçeneğiyle kullanıcılara sunulacak ve 18:9 formatında 6.99 inç HD+ çözünürlüğünde bir ekrana sahip olabileceği söyleniyor.

5500 mAh bataryayla geleceği belirtilen cihaz hakkında ilk yorumlar gelmeye başladı. Ekran hakkında düşüncelerini ileten kişiler, bu kadar büyük bir ekranın kontrol edilmesinin zor olacağını ve Xiaomi'nin bu anlamda bir şeyler yapması gerektiğini ifade ediyorlar.

Bazı iddilara göre Snapdragon 635'ten gücünü alacak olan cihazda 3GB veya 4GB RAM bulunacak. Bu yılın orta döneminde çıkmasını beklediğimiz Mi Max 3 hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.