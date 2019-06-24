Xiaomi, Mi Max ve Mi Note Hakkında Kötü Haber Verdi: Üretilmeyecek

Hem uygun fiyatları olması hem de fiyatına göre kalitesinin bulunması nedeniyle Xiaomi Mi telefonları her zaman için çok fazla tercih edildi. Çin'in ilk 3 akıllı telefon üreticisi içerisinde sağlam bir yer oluşturmaya çalışan şirket, ne yazık ki Mi Max ve Mi Note ile ilgili kötü bir haberle geldi. İşte haberimizin detayları.

Xiaomi Mi cep telefonları şu an için en çok tutulan akıllı telefon modelleri içerisinde yer alıyor. Xiaomi şirketinin sürekli olarak güncelleme yayınlaması ve cep telefonları fiyatlarını yükseltmemesi daha fazla tutulmasını sağlıyor.

Xiaomi Mi Max ve Mi Note 2019’da üretilmeyecek

Xiaomi CEO'su Lei Jun 2019 yılında Xiaomi Mi serisinden daha çok Redmi serisine önem vereceklerini söyledi. Bu arada Xiaomi Redmi modelleri de geniş bir kullanıcı sayısına ulaştı. Mi Mix serisi ve yeni Mi CC şirketin yeni göz bebekleri olacak.

Mi Note, Mi Note Pro ve Mi Note 2, Xiaomi’nin dikkat çeken yeni modelleri içerisinde yer alıyordu. Temel öncelik 2020 yılında Xiaomi Mi Note ürünlerinin olacak. Xiaomi'nin bütçe odaklı Mi Max serisi, büyük 6.44 inç ekranlar sunduğu için orta segment içerisinde değerlendiriliyordu. Xiaomi 2019 yılında Mi Max kategorisine de yer vermeyecek.

Xiaomi Mi Max ve Mi Note modellerinin 2019 yılında üretilmemesi kullanıcıları gerçektende üzdü. Yapılan yorumlara bakıldığında, genellikle şirketin ürünleri yeniden çıkarmaya başlaması talep ediliyordu. Peki siz 2019 yılında Xiaomi Mi Max ve Mi Note modellerini görmek ister misiniz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.