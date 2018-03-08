Xiaomi Mi Mix 2S, 27 Mart’ta Tanıtılacak

Xiaomi Mi Mix 2S ile ilgili söylentiler devam ederken, Çin’in en popüler sosyal medya sitelerinden biri olan Weibo da, Xiaomi Mi Mix 2S’in 27 Mart’ta Şangay’da tanıtılacağını doğruladı.

Mi Mix 2S muhtemelen, Mi Mix 2’ye benzeyen bir üst versiyon olarak gelecek ancak telefonun benchmark skoru oldukça etkileyici görünüyor. Şubat ayı sonunda Mi Mix 2S’in, Snapdragon 845 işlemcisiyle ve 273,741’lik inanılmaz AnTuTu benchmark skoruyla geleceğini öğrenmiştik. Eğer bu benchmark skoru gerçekten de kullanıcılara sunulacak olan son versiyona aitse, bu skor Mi Mix 2S’i, AnTuTu’nun en yüksek skorlu telefonlar listesinde zirveye yerleştirecek.

Mi Mix 2S’in tasarımının, Mi Mix 2’ninkine benzer olacağı ve pek bir farklılık olmayacağı tahmin ediliyor. Telefon, 5,99 inç’lik bir ekrana, 18:9 ekran oranına ve 2160 x 1080 çözünürlüğe sahip olacak. Cihazda 6 GB RAM’in yanısıra 3.300 ve 3.400 mAh’lik batarya seçenekleri bulunacak. Depolama kapasitesi olarak 64 GB, 128 GB ve 256 GB’lık opsiyonlar sunulacak. Kablosuz şarj özelliği ile gelmesine kesin gözüyle bakılan telefonun, aynı zamanda arttırılmış gerçeklik ve yapay zeka konularında da öne çıkacağı söyleniyor. Cihazda işletim sistemi olarak da Android 8.0 Oreo’nun yer alması bekleniyor.

Telefonun fiyatı ve nerelerde satılacağı konusu henüz netlik kazanmadı. Ancak Xiaomi bir Çin firması olduğundan ve yukarıdaki resimden de anlaşılacağı gibi telefon ilk olarak Çin’de tanıtılacak ve orada satışa sunulacak.