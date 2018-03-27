Xiaomi Mi Mix 2S Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Xiaomi, yeni amiral gemisi Mi Mix 2S’i Çin’in Şanghay kentinde düzenlediği lansmanla tanıttı. 2018’in en iyi akıllı telefonlarından biri olarak gösterilen Mi Mix 2S, kamera performansının yanı sıra üstün donanım özellikleriyle de bir hayli dikkat çekiyor.

iPhone X ile başlayan 'çentik modası' nihayet Xiaomi Mi Mix 2S ile son buldu! Çinli akıllı telefon üreticisinin öncülüğünü yaptığı çerçevesiz ekran tasarımı, en çarpıcı haliyle Mi Mix 2S’te bizleri karşılıyor.

Yapay zeka destekli yeni kamerasıyla rakip tanımayan yeni amiral gemisi, güçlü donanım özellikleriyle de kullanıcılara muazzam bir performansın kapılarını açıyor.

Xiaomi Mi Mix 2S Özellikleri

Gücünü Qualcomm imzalı Snapdragon 845 işlemcisinden alan Xiaomi Mi Mix 2S, 6GB RAM ve 64GB/128GB dahili depolama seçenekleriyle geliyor. Bunun yanı sıra 8GB RAM ve 256GB dahili hafıza seçeneğine de sahip olan cihaz, kullanıcılara oldukça geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.

18:9 (2160 x 1080) ekran formatında, 5.99 inçlik, Full HD+ çözünürlüğündeki çerçevesiz ekranıyla dikkat çeken Mi Mix 2S, kablosuz şarjı destekleyen ilk seramik cihaz ünvanına ev sahipliği yapıyor.

Kamerası yapay zeka ile güçlendirilen akıllı telefon, arka tarafında f/1.8 diyafram açıklığında 13 megapiksel ve f/2.4 diyafram açıklığında 12 megapiksel olmak üzere çift sensörlü kamera ile bizleri karşılıyor. Cihazın sağ alt kenarına konumlandırılan selfie kamerası ise f2.0 diyafram açıklığı sunan 5 megapiksellik bir çözünürlüğe sahip.

Yenilenmiş kamera yazılımı sayesinde arka planda bokeh boyutunu ve şeklini değiştirme gibi yeni özelliklerle gelen Mi Mix 2S, arka planın GIF’lerle animasyon haline getirilebileceği bir portre çekim moduna dahi sahip. Ayrıca yapay zeka desteği sayesinde çevrenizde bulunan nesneleri kategorize edebilen kamera, ortama göre en iyi çekim modunu sizlere sunuyor.

Ayrıca fotoğraf performansında iPhone X ile aynı DxOMark skoruna sahip olan Mi Mix 2S, aldığı 97 puan ile Google Pixel 2 ve Samsung Galaxy S9 Plus’ın sadece birkaç puan altında.

Kablosuz şarj özelliğine sahip olan telefon, 3400 mAh kapasiteli bir pile ev sahipliği yapıyor. Bağlantı tarafında 4G VoLTE, NFC, Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n Wi-Fi, USB 2.0 USB-C portu desteği ile gelen Mi Mix 2S, kutusundan Android 8.1 işletim sistemi ile çıkıyor.

Xiaomi Mi Mix 2S Fiyatı

Mi Mix 2S, 6GB + 64GB, 6GB + 128GB ve 8GB + 256GB seçenekleri için sırasıyla; 525 dolar, 573 dolar ve 636 dolar fiyat etiketlerine sahip. Mi Mix 2S’nin 3 Nisan’da Çin’de satışa çıkması bekleniyor.