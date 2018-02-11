Xiaomi Mi Mix 2S Teknik Özellikleri Belli Oldu

Akıllı telefon pazarında ilk defa çerçevesiz ekranlı cihaz olarak tanıtılan ve bu pazarda bir trende yol açan Xiaomi Mi Mix, yepyeni modeliyle kullanıcıları şaşırtacak gibi gözüküyor. Bu sabah cihazın render görselleri sızdırılmasıyla birlikte Mi Mix 2S hakkında öğrenmediğimiz bilgi kalmamış oldu.

6 inçlik 18:9 formatında bir ekrana sahip olacak Xiaomi Mi Mix 2S, Snapdragon 845'ten gücünü alacak. 8GB RAM ile performansını artıracak olan cihazda 256GB depolama alanı yer alacak. Full Screen 3.0 isminde bir tasarıma sahip olan cihaz, piyasadaki ekran-gövde oranı en yüksek akıllı telefon olmasıyla da dikkat çekecek.

Neredeyse uçtan uca ekran barındıran Mi Mix 2S'in sağ üst tarafına küçük bir ön kamera yerleştirilmiş. iPhone X'un çentik tasarımına karşı bu şekilde yanıt veren Xiaomi, ilk yorumlara göre beğenilmiş durumda. Ayrıca arkada çift 12MP çözünürlüklü kamera kurulumuna yer veren Çinli şirket, ön taraftaki kamerayı da 8MP olarak belirlemiş. Göze çarpan bir diğer detay ise fiziksel olarak parmak izi sensörünün yer almaması oluyor. Arka kapağa veya öne yerleştirilmeyen parmak izinin ekrana gömülü olarak gelebileceği iddia ediliyor. Bir diğer iddiada cihazda parmak izi sensörü yerine yüz tarayıcısının olacağı ifade ediliyor.

Bunlara ek olarak henüz Mi Mix 2S'in tanıtım tarihini açıklamayan Xiaomi'nin MWC 2018 etkinliğinde büyük bir bomba patlatacağı düşünülüyor. Mi Mix 2S gerçekten de başarılı bir cihaz olacak mı, zamanla göreceğiz.