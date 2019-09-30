Xiaomi Mi Mix 4 için Yeni Açıklama Geldi

Geçtiğimiz hafta düzenlenen etkinlikte Mi Mix Alpha ile Mi 9 Pro 5G modelleri tanıtılmıştı. Peki Xiaomi Mi Mix 4 ne olacak?

Xiaomi Mi Mix 4 Tanıtılacak mı?

Geçtiğimiz hafta düzenlenen etkinlikte pek çok kişi Mi Mix 4 ile karşılaşmayı bekliyordu. Xiaomi'nin Mi Mix serisine ait başka bir modelle karşımıza çıkması ise herkesin aklında soru işaretleri yaratmayı başardı. Bu kafa karışıklığına bir son vermek isteyen şirket yetkilisi, söz konusu model ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Weibo üzerinde açıklama yapan Xiaomi Marka Tanıtım Müdürü Bishop Edward, şu an Mi Mix Alpha modelinin piyasaya girişi üzerinde çalıştıklarını ve başka bir Mi Mix modelinin yolda olmadığını belirtti.

Xiaomi'nin çığır açan teknolojilerinin ilk kez kullanıldığı seri olan Mi Mix ailesi, şirketin yeni ve üstün teknolojiler ile ilk buluşma noktası diyebiliriz. Genel olarak fiyat açısından alım gücüne uygun hareket eden seri, Mi Mix Alpha ile birlikte bu duruma son verecek gibi gözüküyor. Yeni modelin 2,800 dolarlık fiyat etiketi, pek çok hayranı üzecek desek yanlış olmaz.

Özellikle katlanabilir telefon modellerinin daha uygun fiyatlarla pazarlandığı bir ortamda, şirketin ne denli başarılı olacağını tahmin etmek zor.