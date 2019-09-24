Xiaomi Mi MIX Alpha 5G Özellikleri ve Fiyatı

Xiaomi, Pekin’de düzenlediği etkinlikte 5G akıllı telefon modelleri Mi 9 Pro ve Mi MIX 5G (Mi Mix Alpha) ile karşımıza çıktı. Türkiye’de erken saatlerde başlayan Xiaomi etkinliğinde dünyanın 108MP kameralı akıllı telefonunu gördük. Xiaomi Mi MIX 5G’nin özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi, tüm detaylarıyla haberimizde.

Huawei, geçtiğimiz günlerde 5G modemlerle güçlendirdiği süper hızlı akıllı telefonu Mate 30 Pro ile lansmanda adeta şov yapmıştı. Samsung’un 5G’li telefonunu hız konusunda ezip geçen Mate 30 Pro’nun Türkiye’ye gelip gelmeyeceği tartışıla dursun, Xiaomi bugün Pekin’de gerçekleşen “Sınırlar olmadan geleceği keşfedin” etkinliğinde “Akıllı telefonun geleceği” olarak öne çıkardığı 5G’li Android telefonlarını tanıttı.

Xiaomi Mi MIX Alpha Özellikleri

Düz ekranı, su damlası çentiği ve üçlü arka kamerasıyla dikkat çeken, Snapdragon 855+ işlemci, 30W kablosuz şarj - 40W kablolu şarj ve 10W ters şarjı destekleyen 4000 mAh batarya, 2Gbps’e dayanan indirme hızı sunan 5G modem gibi etkileyici özellikler sunan ve AnTuTu’da 480.000 puan alarak 5G’li en güçlü akıllı telefon unvanına sahip olan Xiaomi Mi 9 Pro modelinin yanında sahne alan Xiaomi Mi MIX 5G de hem tasarımsal hem de teknik özellik olarak etkileyici bir cihaz. Türkiye’deki kullanıcılar arasında Mi MIX modelleri de Mi serisi kadar ilgi görüyor. Lansman öncesinde Mi Mix Alpha olarak karşımıza çıkan Xiaomi Mi MIX 5G, beklendiği üzere 108 megapiksel ana kamerasıyla tüm ilgiyi üzerine çekti. Xiaomi Mi Mix 4 olarak da bahsedebileceğimiz cihaz, kullanıcıların hayallerini süsleyen ekran gövde oranı ile geliyor. Yüzde 100 ekran gövde oranına sahip ilk telefon olduğu söylenen, son dönemin tartışılan teknolojilerinden katlanabilir telefonların formunda olan ve dokunmatik yan tuşlarının yanında ekrana gizlenmiş ön kamerasıyla dikkat çeken Mi MIX Alpha, 108MP Samsung ISOCELL HMX kamerasıyla pazardaki tek isim.

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