Xiaomi Mi Mix Alpha Kamerası ile Hayran Bırakacak

Xiaomi tarafından yarın düzenlenecek olan etkinlikte Mi 9 Pro 5G ve Mi Mix Alpha modelleri tanıtılacak. Etkinliğe sayılı saatler kalmışken, bekleyenleri heyecanlandıracak yeni bir detay ortaya çıktı.

Bu senenin başlarında açıklama yapan Xiaomi ve Samsung, akıllı telefon modellerinde 108 MP kamera için birlikte çalıştıklarını doğrulamışlardı. Görünüşe göre yarın tanıtılacak modellerden birisi olan Mi Mix Alpha, 108 MP kamera ile kutudan çıkacak.

"100 MP dönemi" ile birlikte yeni modele ait dijital yakınlaştırma yetenekleri bir afiş halinde paylaşan Çinli şirket, bekleyenleri de heyecanlandırmayı başardı. Afişte ayrıca 12.032 x 9.024 çözünürlükten de bahsediliyor ki, bu da yaklaşık olarak 108 MP'lik bir sensöre eşit gelmekte. Hep birlikte afişe göz atalım:

Yayınlanan fotoğraflar ne kadar başarılı olsa da, bunun şirket tarafından düzenlenmiş bir ortamda çekildiğini de unutmamak gerekiyor. En doğru sonuçlar için başka kişiler tarafından yapılan testleri beklemek daha mantıklı olacaktır. Yine de uygun koşullarda modelin oldukça başarılı çekimler yapabildiğini söyleyebiliriz.

Mi 9 Pro 5G modelinin daha önce sızdığını ve 48 MP çözünürlüğünde ana kameraya sahip olduğunu düşünürsek, 108 MP kameranın Mi Mix Alpha modelinde kullanılacağını düşünebiliriz. Mi Mix 3'ün halefi olan Mix Alpha'da farklı bir isimlendirme yoluna gidilmişti.