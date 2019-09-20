Xiaomi Mi Mix Alpha, Şelale Ekranı ile Çok Yakında Tanıtılacak

24 Eylül tarihinde düzenlenecek yeni etkinliği için hazırlanan Xiaomi, yeni ürünlerinin tanıtımını gerçekleştirecek. Şirket, Xiaomi Mi Mix Alpha modeli ile ilgili, bazı detayları ortaya koyan ve heyecan verici yeni bir afiş yayınladı.

Xiaomi Mi Mix 3 modelinin halefi olarak satışa sunulacak ancak Mi Mix 4 yerine Mi Mix Alpha olarak adlandırılacak olan yeni model, tasarım tarafında radikal bir değişiklik ile gelecek. Çin'in popüler sosyal medya platformu Weibo'da yeni modelle ilgili bir afiş yayınlayan şirket, etkinlikte neler beklememiz gerektiğine yönelik bazı işaretler verdi.

İlk afişte gördüğümüz gibi şirket, yeni modelin isimlendirmesi ve Mix çizgisinde yapılacak değişiklikleri bizlere sunuyor. Daha önceden Mi Mix Alpha isimlendirmesinin kullanılabileceğine yönelik söylentiler bu afişle birlikte doğrulanmış oldu. Bununla birlikte afişe göz attığımızda, yeni modelde şelale ekran tasarımının da uygulanacağını görüyoruz. Son zamanlarda Huawei de dahil olmak üzere pek çok marka, bu teknolojiye ürünlerinde yer vermeye başladı.

Bununla birlikte iki farklı afiş daha yayınlayan şirket, Alpha modelinin 5G desteğine ve Xiaomi ürünleri arasında en büyük ekran / çerçeve oranına sahip olacağını işaret ediyor. Salı günü gerçekleşecek olan etkinliğin öncesinde daha çok paylaşım ve sızıntı ile karşılaşmamız oldukça mümkün.