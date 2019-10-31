Xiaomi Mi Note 10 Çıkış Tarihi Belli Oldu

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli olan Mi Note 10'un ne zaman tanıtılacağı belli oldu. Kullanıcıların merakla beklediği cihazın tanıtım tarihi açıklandı. 108 megapiksellik kamera sensörüne sahip olacak olan Mi Note 10, tasarımı ile kullanıcıları kendisine hayran bırakacak.

Xiaomi Mi Note 10 modelinin 6.4 inçlik Full HD+ AMOLED ekrana sahip olacağı ve gücünü Qualcomm'un Snapdragon 730G yonga setinden alacağı konuşuluyor. Mi Note 10'un kamera sensörlerinin şu şekilde olacağı söyleniyor: 108MP + 16MP + 12 MP. Toplamda 5X optik zoom yapabilecek olan Mi Note 10, kamerası ile göz dolduruyor. Mi Note 10 ile çekilen fotoğraflara hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

4.000 mAh bataryadan beslenmesi beklenen Mi Note 10 modelinde 40 Watt'lık hızlı şarj teknolojisinin bulunacağı bilgisi sızdırıldı.

Xiaomi Polonya isimli Facebook sayfası üzerinden yapılan paylaşılma göre Mi Note 10, 14 Kasım'da resmi olarak tanıtılacak.

Akıllı telefonun kaç GB RAM'e ve dahili depolama alanına sahip olacağı henüz bilinmiyor. Mi Note 10 yeşik ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile gelecek. Mi Note 10 hakkındaki detayların önümüdeki günlerde gelmesi bekleniyor.