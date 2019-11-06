Xiaomi Mi Note 10 Duyuruldu! İşte Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlediği etkinlikte yeni akıllı telefon modelini duyurdu. Dün Mi CC9 Pro modelini tanıtan şirket, bugün ise Mi Note 10 modelini kullanıcıların beğenisine sundu. Mi CC9 Pro global pazarda Mi Note 10 olarak adlandırılacak. Mi CC9 Pro ile Mi Note 10 arasında herhangi bir özellik farkı bulunmuyor. Aynı K20 Pro modelinin ülkemizde Mi 9T olarak adlandırılması gibi. Gelin hep beraber Mi Note 10'un tüm teknik özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Xiaomi Mi Note 10 Özellikleri

Xiaomi Mi Note 10, 6.47 inçlik Full HD+ çözünürlük sunan SUPER AMOLED ekrana sahip. Akıllı telefon gücünü Qualcomm'un Snapdragon 730G işlemcisinden almakta ve 6 / 8 GB RAM'e sahip. Dahili depolama alanı tarafında cihazda 128 GB / 256 GB olmak üzere iki farklı seçenek bulunuyor.

Kamerası ile kullanıcıları kendisine çeken Mi Note 10 modelinde toplamda beş adet arka kamera sensörü yer almakta. Bu kamera sensörleri şu şekilde: 108 MP f/1.7 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 20 MP f/2.2 diyafram açıklığında geniş açı kamera, 5 MP telephoto kamera sensörü, 12 MP portre fotoğraflar için derinlik sensörü ve son olarak 2 MP makro kamera sensörü.

Akıllı telefonun ön tarafnda f/2.0 diyafram açıklığına sahip 32 megapiksellik kamera sensörü bulunmakta. 5.260 mAh batarya ile gelen Mi Note 10, 30 Watt'lık hızlı şarj teknolojisine sahip ve Type-C bağlantı portu üzerinden şarj olmakta.

Xiaomi Mi Note 10 Fiyatı

Xiaomi Mi Note 10 modelinin yurt dışındaki başlangıç satış fiyatının .. dolar olduğu açıklandı. Cihazın ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı henüz bilinmiyor. Yüksek ihtimal ile Mi Note 10 ülkemizde satışa çıkacak.

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