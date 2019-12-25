Xiaomi Mi Note 10 Pro Fiyatı ile Yürek Burkacak

Xiaomi'nin geçtiğimiz aylarda tanıttığı amiral gemisi akıllı telefon modeli olan Mi Note 10 Pro'nun Avrupa fiyatı ortaya çıktı. Avrupa fiyatını duyan şaşırıyor. Hadi gelin Mi Note 10 Pro'nun teknik özelliklerine bir göz atalım ve Avrupa fiyatına yakından bakalım.

Xiaomi Mi Note 10 Pro Fiyatı ile Dikkatleri Çekiyor

6.47 inç AMOLED ekrana sahip olan Mi Note 10 Pro gücünü Snapdragon 730G yonga setinden alıyor. 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı ile birlikte gelen Mi Note 10 Pro'nun arka tarafında beş adet kamera sensörü mevcut. Bu kamera sensörleri sırası ile şu şekilde: 108 MP ana kamera, 20 MP geniş açı kamera, 5 MP optik görüntü sabitleyici, 12 MP derinlik sensörü, 2 MP makro kamera sensörü.

5.260 mAh bataryadan beslenen Xiaomi Mi Note 10 Pro'un ön kısmında bir adet 32 MP'lik kamera sensörü bulunmakta.

Henüz satışa sunulmayan Mi Note 10 Pro'nun Avrupa'da 649.99 euro fiyat etiketine sahip olacağı ortaya çıktı. 649.99 euro şu anki kur ile vergiler hariç 4.283 TL'ye tekabül etmekte. Mi Note 10 Pro'nun ne zaman satışa sunulacağı henüz bilinmezliğini korumakta.