Xiaomi Mi Note 10 Pro Satışı Durduruldu

Mikroblog platformu Weibo’da yapılan açıklama, Kasım 2019 tarihinde piyasaya sürülen Mi CC9 Pro’nun resmi internet sitesinden kaldırıldığını ve artık üretilmeyeceğini gösteriyor. Konuyla ilgili herkes çok şaşkın.

108MP kameraya sahip dünyanın ilk akıllı telefonu olarak bilinen bu ürün, DxOmark testinden 121 puan alarak dönemin amiral gemileri Galaxy Note 10, Huawei P30 Pro ve Galaxy S10 5G gibi akıllı telefonları geride bıraktı.

Xiaomi Mi Note 10 Pro şaşırttı

Küresel marketlerde çeşitli hafıza yapılandırmaları ile Mi Note 10 Pro ismi ile görünen ürün, bu şubat ayında ülkemizde 5.700 TL gibi bir fiyattan satışa sunuluyordu.

Bu modelde; 6,47 inç Full HD+ AMOLED ekran, Snapdragon 730G yonga seti, 30W hızlı şarj destekli 5.260mAh batarya ve 50x dijital zoom sunan beşli kamera kurulumu gibi daha pek çok etkileyici özelliğe ev sahipliği yaptı. Kuruluşun yeni cihazı olan Xiaomi Mi CC9 Pro, henüz bir yılı dahi doldurmadan üretim bandından çıkıyor.

Yine aynı şekilde, serideki diğer modeller Mi CC9, Mi CC9e ve Mi CC9 Mietu Custom Edition da Xiaomi'nin resmi internet sitesinden çıkarıldı. Bu modellerin stoklarını sıfırlayan Çinli teknoloji devi, Mi CC9 serisinin üretimini tamamen bitirdi.