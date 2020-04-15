Xiaomi Mi Note 10 Pro Türkiye Fiyatı İndirildi

Geçtiğimiz günlerde Türkiye satışının başladığı duyurulan Xiaomi Mi Note 10 Pro akıllı cep telefonunun, Türkiye pazarında satış fiyatının düşürüldüğü açıklandı.

Çinli teknoloji üretici Xiaomi tarafında geliştirilen ve Türkiye'de 6 bin TL'nin üzerinde bir fiyatla satışa sunulan Xiaomi Mi Note 10 Pro akıllı cep telefonunun satış fiyatının 5 bin 600 TL'ye düşürüldüğü açıklandı. Uzmanlar bu indirimin Corona virüsü etkisiyle kişilerin alım güçlerinde yaşanan düşüşten kaynaklandığını belirtirken, Çinli şirketin satış fiyatı ile ilgili daha fazla indirime gidip gitmeyeceği merakla bekleniyor.

Xiaomi Mi Note 10 Pro Türkiye fiyatı ne oldu?

6.47 inç'lik ekranı, 256 GB dahili depolama kapasitesi ile Xiaomi Mi Note 10 Pro açıklandığı günden beri, şu an için piyasada bulunan en iyi telefonlar arasında yer alıyor. Telefon aynı zamanda 8 GB RAM'e, çift hat girişine, 5260 mAh pil gücüne, 4.5 G desteğine, Qualcomm Snapdragon 865 işlemciye sahip. Hızlı şarj özelliği de bulunan cihazın Türkiye'de ne kadar satılacağı merak konusu.



Corona virüsü salgını devam ettiği sürece, alım gücünün korunabilmesi için, kişilerin kendilerine gerekli olmadıkça yeni bir teknolojik ürün almalarının ihtimalini çok düşük gören uzmanlar, pandemi bir süre daha devam ederse, Xiaomi firmasının ikinci bir indirime gidebileceğini düşünüyor. Xiaomi firmasından ikinci bir indirim ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.