Xiaomi Mi Note 10 Sağlamlık Testinde! İşte Sonuçlar

Xiaomi'nin geçtiğimiz haftalarda tanıttığı amiral gemisi akıllı telefon modeli sağlamlık testine girdi. JerryRigEverything isimli YouTube kanalı Xiaomi Mi Note 10'un ne kadar dayanıklı olduğunu test etti.

Mi Note 10 Ne Kadar Sağlam?

Ünlü YouTube kanalı JerryRigEverything, Xiaomi Mi Note 10'un önce çizilme testine tabi tuttu. Cihazın her tarafını falçata yardımı ile çizmeye başladı. Cihazın bazı kısımları çizilmelere karşı dayanırken kimi yerler dayanamadı. Çizilme testinin ardından cihaz çakmak ile yakma testine girdi. Cihazın ekranı çakmak ile yakıldı. Son olarak akıllı telefon bükülme testine alındı.

Hemen aşağıdan Mi Note 10 sağlamlık testini izleyebilirsiniz. Video 1.37 dakikada başlamakta.

Xiaomi Mi Note 10, 6.47 inçlik Full HD+ çözünürlük sunan AMOLED ekrana sahip. Gücünü Qualcomm'un 8 çekirdekli Snapdragon 730G yonga setinden alan Mi Note 10'da 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı bulunuyor. Mi Note 10'un arka tarafında toplamda beş adet kamera sensörü bulunuyor. Bu kamera sensörleri şu şekilde: 108 MP ana, 20 MP ekstra geniş açı, 5 MP telefoto, 12 MP derinlik sensörü, 2 MP makro sensör.

Cihazın ön tarafında bir adet 32 MP'lik kamera sensörü yer almakta. 5.260 mAh bataryadan beslenen Mi Note 10, USB Type-C bağlantı portundan şarj oluyor ve 30 Watt'lık hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Xiaomi Mi Note 10, Android 9 Pie işletim sistemi ile kutudan çıkıyor.