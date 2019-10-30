Xiaomi Mi Note 10 ve Note 10 Pro Geliyor! İşte Özellikleri

Xiaomi'nin yeni akıllı telefon modelleri sızdırıldı. Xiaomi Mi Note 10 ve Mi Note 10 Pro'nun teknik özellikleri belli oldu. Gelin hep beraber Xiaomi Mi Note 10 ve Note 10 Pro'nun teknik özelliklerine yakından bakalım.

Xiaomi Mi Note 10, 6.4 inçlik Full HD+ Amoled ekrana sahip olacak. Mi Note 10 Pro ise 6.7 inçlik Amoled ekrana sahip olacak. Mi Note 10 Pro modeli 90Hz ekran yenileme hızına sahip olacak.

Mi Note 10 gücünü Snapdragon 730G işlemciden alacak. Note 10 Pro modeli ise gücünü Snapdragon 855+ yonga setinden alacak. Her iki cihazda da 4.000 mAh batarya bulunacak. Cihaz 40 Watt'lık hızlı şarj teknoloisini destekleyecek.

Kamera tarafında Mi Note 10 toplamda üç adet arka kamera sensörüne sahip olacak. Bu kameralar şu şekilde olacak: 108MP + 16MP + 12 MP. Akıllı telefon 2x optik zoom yapabilecek. Mi Note 10'un ön tarafında 32 megapiksellik kamera sensörü yer alacak.

Mi Note 10 Pro'da Mi Note 10 modelinde olduğu gibi aynı kamera sensörlerine sahip olacak fakat 5x optik zoom yapacak. Xiaomi Mi Note 10 ve Mi Note 10 Pro modelleri hakkındaki gelen sızıntılar şimdilik bu kadar. Akıllı telefonların çok kısa bir süre içerisinde tanıtılacağı söyleniyor.