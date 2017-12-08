Xiaomi Mi Note 3'ün DxOMark Puanı Şaşırttı

Xiaomi'nin akıllı telefonları Avrupa'da ve Amerika'da satışa sunulmadığı için DxOMark testlerinde yer almıyorlar ve nedenle firmanın akıllı telefonlarında yer alan kameralar hakkında net yorumlar yapamıyorduk. Ancak DxOMark, Xiaomi'nin ilk cihazı olarak Mi Note 3'ü test etti ve cihaz 90 puan almayı başardı.

Cihazın teknik özellikleri göz önüne alındığında, Snapdragon 660 ile güçlendirilmiş, 6GB RAM ve 5.5-inç Full HD ekran kullanıcıları karşılıyor. Ancak DxOMark için telefonun kamera kısmı önemli. Kamerada ise 12MP+12MP çözünürlükte çift kamera ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Mi Note 3, 2x optik zoom yeteneğine sahip.

DxOMark'ın notlarına göre, Mi Note 3 yeterli ışık altında başarılı fotoğraflar çekebiliyor. Ayrıca HDR ile renk düzeni daha belirgin oluyor. Ancak HDR'yi elle açmanız gerekiyor.

Bokeh ve optik zoomlu çekimlerde ise mükemmel görseller ortaya koyabilen Mi Note 3, kısacası pazardaki diğer orta sınıf telefonlardan daha başarılı.

Ancak gece ve video çekimlerinde odağı yakalamakta güçlük çeken Mi Note 3, 90 puana layık görülmüş durumda.