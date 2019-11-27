Xiaomi Mi Rabbit Children's Watch 2S Tanıtıldı!

Mi Rabbit Children's Watch 2S modelini satışa sunan Xiaomi, hedef kitlesini çocuklar için genişletti.

Xiaomi Mi Rabbit Children's Watch 2S Teknik Özellikleri

Bu ayın başında Mi Watch modelinin tanıtımını gerçekleştiren Xiaomi, bu model ile birlikte geleneksel akıllı saat pazarında önemli bir oyuncu haline gelmeyi hedefliyor. Bununla birlikte odağını farklı bir yöne daha genişletmeyi hedefleyen şirket, Mi Rabbit Children's Watch 2S isimli modelini tanıttı.

Oldukça uzun bir isimlendirmeye sahip olan bu model, anlayabileceğiniz gibi çocuklara yönelik bir akıllı saat. Tüm temel akıllı saat özelliklerini plastik bir gövdede toplayan bu modelin ağırlığı ise yalnızca 44 gram civarında.

Teknik özelliklere değinirsek 240 x 240 çözünürlüğünde 1.3 inç ekran bulunuyor. Ekran paneli AMOLED yerine IPS olarak tercih edilmiş. IPX8 sertifikasına sahip modelin 1,5 metre derinlikte 30 dakika su dayanıklılığına sahip olduğunu da ekleyelim. WiFi ve GPS ile gelen saat, hücresel veri için nano SIM yuvasına sahip.

Bununla birlikte 600 mAh kapasitesindeki batarya, yedi güne kadar kullanım imkanı sunuyor.

Xiaomi Mi Rabbit Children's Watch 2S Fiyatı

Mi Rabbit Children's Watch 2S, kırmızı ve mavi renk seçenekleri ile şu an için yalnızca Çin sınırları içerisinde satışa sunulacak. Yaklaşık 28 dolar fiyat etiketine sahip olan modelin, diğer modelde olduğu gibi küresel satışı hakkında bilgi bulunmuyor.