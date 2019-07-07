Xiaomi Mi Scooter'larını Güvenlik Nedeniyle Geri Çağırıyor

Xiaomi, Mi Scooter'ının (M365) belirli ünitelerinde belli başlı sorunlar oluştuğunu tespit etti. Bundan dolayı M365 model scooterlarını geri çağıran Çinli üretici, kullanıcıların bir süre scooter kullanmamasını istiyor.

Mi Scooter'da hasardan etkilenen ünitelerin, kullanım sırasında dikey bileşenin scooterın ana gövdesinden kırılmasına neden olabilecek bir güvenlik sorunundan oluştuğu belirtildi. Scooterdaki asıl sorunun katlanabilen ve buna bağlı gevşeyebilen bir vidadan kaynaklandığı söyleniyor.

Resmi açıklamada Xiaomi, etkilenen scooterların 27 Ekim ile 5 Aralık'ta üretildiğini ve toplamda 10 bini aşkın scooterın hatalı olduğu aktardı. En çok güvenlik zaafiyetine sahip olan Mi Scooter İngiltere'de bulunuyorken, ülkemizde de resmi olarak 80 tane kayıtlı M365 olduğu ifade edildi.

Mi Scooter Tamiratı Ücretsiz Yapılacak

Etkilenen seri numaraları 21074/00000316 - 21074/00015107 ve 16133/00541209 - 16133/00544518 arasında . Bu sayfada seri numarasını girerek scooterınızın hasarlı olup olmadığını öğrenebilirsiniz . Eğer scooterınızda bir sorun varsa size posta iletilecek ve ücretsiz tamiratı yapılacaktır.