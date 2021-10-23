Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC Satışa Sunuldu: Özellikleri ve Fiyatı!

Özellikleri ve fiyatı ile dikkat çeken Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC Avrupa'da satışa sunuldu. Şık tasarıma sahip olan akıllı bileklik modelindeki NFC özelliği sayesinde temassız ödeme yapılabilecek. Xiaomi tarafından satışa sunulan NFC özelliğine sahip akıllı bileklik modeli ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC Özellikleri ve Fiyatı Nedir?

Ekran: 1,56 inç, AMOLED

Çözünürlük: 152 x 486 piksel, 326 ppi, 450 nit parlaklık

Batarya: 125 mAh

Boyut: 47,4 × 18,6 × 12,7 mm

Kablosuz bağlantı: Bluetooth 5.0

Desteklenen sistemler: Android 5.0 ya da iOS 10.0 ve üzeri

Fiyat: 54,99 euro

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, mart ayında Mi Smart Band 6 modelini satışa sunmuştu fakat akıllı bileklik modelinde NFC özelliği bulunmuyor. Bu sebepten ötürü söz konusu model ile temassız ödeme gerçekleştirilemiyor.

Xiaomi, geçtiğimiz ay içerisinde düzenlediği bir etkinlik esnasında Avrupa bölgesi için Mi Smart Band 6 NFC isimli akıllı bileklik modelini duyurmuştu. NFC özelliğine sahip olan akıllı bileklik, İtalya'da 54,99 euro fiyat etiketi ile satışa sunuldu. Ürün, Xiaomi'nin resmi İtalya mağazası veya Amazon üzerinden sipariş verilebiliyor.

1,56 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Mi Smart Band 6 NFC isimli akıllı bileklik modeli , bu ekran üzerinde kullanıcılarına 152 x 486 piksel çözünürlük ve 450 nit parlaklık sunuyor. AMOLED ekrana sahip olan cihaz, 125 mAh batarya kapasitesine sahip. Söz konusu akıllı bilekliğin pil ömrünün yaklaşık olarak 12 gün gittiği idida ediliyor.

Bluetooth 5.0 desteğine sahip olan Mi Smart Band 6 NFC modelinde koşu bandı, yürüyüş, açık havada koşu gibi toplamda 30 fitness modu yer alıyor. Cihazda kalp atış hızı izleme, uyku takibi, nefes egzersizi, adım sayacı, stres takibi ve daha birçok özellik mevcut.

Çinli teknoloji devi Xiaomi tarafından piyasaya sürülen Mi Smart Band 6 NFC isimli model hakkında ne düşünüyorsunuz? Akıllı bilekliğin özellikleri, tasarımı ve fiyatı ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.