Xiaomi Mİ TV 4K ve 8K Modellerle Kullanıcılara Sunuluyor!

Herkesin büyük bir merakla beklediği Xiaomi Mİ TV modelleri 4K ve 8K modelleri ile birlikte kullanıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Xiaomi bu alandaki en yaratıcı ürünleri tasarlamak istiyor. İşte şirketin tasarlayacağı yeni TV modelleri ile ilgili bilmeniz gereken bazı detaylar.

Transparan televizyon Xiaomi Mİ TV OLED Trasparent modelini muhtemelen bir kısmınız duymuştur. Fiyat olarak 7300 dolarlık bu göz alıcı cihaz bugüne kadarki en pahalı ancak aynı zamanda en devrimsel Xiaomi TV modeli olarak tarihe geçti. Görünen o ki Xiaomi şirketi şaşırtmaya devam edecek.

Xiaomi Mİ TV yenilik sağlayabilir

Xiaomi şirketi bu yılı 82 inçlik akıllı televizyonlarla kapatmak için adeta gün sayıyor. Firmanın 4K ve 8K gibi iki ayrı çözünürlüğü destekleyecek varyasyonları bulunmakla birlikte aynı zamanda, 82 inç LCD ekranlar kullanan her iki televizyon da Xinpu Elektronik tarafından kullanıcılara sunulacak.

Bundan kısa bir süre önce piyasaya çıkan 98 inçlik TV ve Xiaomi Transparent televizyonlar boyut ve inovasyon konusunda şirkete olan güveni büyük ölçüde artırmıştı. Ancak bunun henüz yeterli olduğunu söylemek mümkün değil. Kullanıcılar 4K ve 8K gibi çözünürlükler talep ediyor.

Xiaomi hedefi çok daha fazla yükseltti. Akıllı televizyonların amiral gemisi konfigürasyonları 5G bağlantısı + 8K çözünürlük şeklinde piyasaya sunulacak. Böylece kullanıcıların deneyimi artırılmak isteniyor. Sizce Xiaomi böyle bir hamle ile tam olarak neyi amaçlıyor? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.