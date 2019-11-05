Xiaomi Mi TV 5 Pro Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Geçtiğimiz saatlerde başlayan etkinlikte yeni ürünlerini tüketiciler ile buluşturan Xiaomi, yeni akıllı televizyon modeli Mi TV 5 Pro ile karşımıza çıktı! Yeni modele ait teknik detaylar ve fiyat bilgisi haberimizde.

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Xiaomi Mi TV Pro 5 Özellikleri

Son zamanlarda teknolojinin her alanında söz sahibi olmak isteyen şirketin en önemli ayaklarından birisi de akıllı televizyon endüstrisi. Bu noktada teknik özelliklerle kullanıcıların kalbini kazanmayı hedefleyen Xiaomi, tasarım ile de hayran bırakacak gibi gözüküyor.

Yeni modelin görsellerine ilk baktığımızda çerçevelerin ne kadar ince olduğunu fark ediyoruz. İnce bir kasaya sahip olan Mi TV 5 Pro, 8K çözünürlüğe sahip HDR 10+ destekli Quantum Dot (QLED) 55 inç, 65 inç ve 75 inç ekran boyutu seçeneklerini kullanıcılara sunuyor.

Amlogic T972 işlemciden gücünü alan model 4 GB RAM ve 64 GB depolama ile de destekleniyor.

Xiaomi Mi TV Pro 5 Fiyatı

Modelin başlangıç fiyatı 55 inç için 537 dolar, 65 inç için 713 dolar ve 75 inç için 1,425 dolar olarak açıklandı. Eğer biraz daha bütçe dostu bir modele bakmak isterseniz devam edin.

Xiaomi Mi TV 5 Özellikleri

Mi TV Pro 5 ile oldukça benzer tasarımlara sahip olan Mi TV 5 serisi, temel olarak birkaç farklılık ile geliyor. Üst modelde bulunan Quantum Dot ekran panelini üstünde barındırmayan model, 4 GB RAM ve 64 GB depolama yerine 3 GB RAM ve 32 GB depolama ile kutudan çıkıyor.

Tekrar 55 inç, 65 inç ve 75 inç ekran seçenekleri ile karşımıza çıkan modelin başlangıç fiyatı ise 428 dolar olarak açıklanıyor.