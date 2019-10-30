Xiaomi Mi TV 5 Ufukta Göründü! İşte Özellikleri

Xiaomi'nin çok yakında tanıtacağı akıllı televizyon modeli hakkında detaylar gelmeye başladı. Xiaomi Mi TV 5'in bazı özellikleri belli oldu. Xiaomi Çin'in sosyal medya platformu olan Weibo'da Mi TV 5 hakkında paylaşım yaptı.

%108 NTSC renk gamına sahip 4K QLED ekran paneli ile gelecek olan Mi TV 5 kullanıcılar tarafından oldukça fazla merak ediliyor. Xiaomi'nin yayınladığı görüntüde televizyonun sağ tarafında "designed by Xiaomi" (Xiaomi tarafından tasarlandı) yazısı bulunmakta. Mi TV 5'in MEMC hareket dengeleme teknolojisine sahip olduğu konuşuluyor.

Gecikme süresini ortadan kaldırmaya yardımcı olan bu teknoloji sayesinde hızlı hareket eden videolar oynatılırken yumuşak bir görüntüleme deneyimi kullancılara sunulmuş olacak. Bu teknolojinin televizyon üzerinden açılıp kapatılacağı söyleniyor. Akıllı televizyonun kaç inç ekrana sahip olduğu henüz bilinmiyor.

5 Kasım'da düzenlenecek olan etkinlikte tanıtılması beklenen Mi TV 5 hakkında şu anda bildiklerimiz bu kadar. Xiaomi, 5 Kasım'da düzenleyeceği etkinlikte yepyeni akıllı telefon modellerini de tanıtacak. Konu hakkında gelişmeler oldukça sizleri bilgilendireceğiz. Takip kalın!