Xiaomi'nin Yeni 8K TV'si Dahili 5G Modem İle Gelecek

Xiaomi, akıllı telefonlar dışında çeşitli ürünleriyle tanınıyor. Akıllı TV işinde Çin ve Hindistan’ın en büyüklerinden biri. Şirket, bu yılın başından beri Redmi Smart TV MAX 98 ve Mi TV LUX OLED Transparent Edition gibi ürünlerle bu segmentte atılımlar yapıyor. Geçen ayın sonlarında 3C’de 82 inç Xiaomi 8K ve 4K televizyonlar görüldü. Şimdi 8K modeli hakkında daha fazla bilgi ortaya çıktı.

Xiaomi 8K 82 inç TV Özellikleri Ne Olacak?

3C’ye göre, yeni tanıtılacak 82 inç Mi TV 8K (7680 x 4320) L82M6-8K model numarasını taşıyacak. 100-240V~, 50/60Hz, 700W güç kapasitesiyle Çin sertifika şirketinde listeleniyor. Ek olarak bu listeyi paylaşan Digital Chat Station, ilk olarak LG Display’in panellerinin kullanıldığını iddia etmiş ancak panelin türünden bahsetmemişti. Bu televizyonla ilgili yeni bilgiler de ondan geliyor ama yine panelin türü hakkında bir şey söylemedi; yakında çıkacak olan televizyonla ilgili daha ilginç bir şeyi ortaya çıkardı.

Tipster’a göre, yakında piyasaya sürülecek olan Mi TV 82 inç 8K, kesintisiz bir 8K izleme deneyimi sağlamak için entegre 5G modemle gelecek. Ayrıca bu televizyonun çok pahalı olacağını ancak şirketin 49.999 yuan (7331 dolar) fiyat etiketli şeffaf televizyonundan daha ucuz oldacağını söyledi.

Bununla birlikte Xiaomi, 5G TV’yi ilk duyuran şirket olmayacak çünkü ChiQ (Changhong) adlı başka birr Çinli şirket bu yılın başlarında modellerini zaten duyurdu. Ancak ürünün Çin’de satışta olup olmadığı bilinmiyor. Öte yandan Xiaomi, 4K ve 8K çözünürlükte yeni 82 inç akıllı televizyonlarının duyuru tarihini henüz açıklamadı. Sertifikalandırıldıklarından, yakında, önümüzdeki haftalarda duyurulmasını bekleyebiliriz.