Xiaomi Mi TV LUX OLED Transparent Edition Tanıtıldı: Dünyanın İlk Şeffaf Televizyonu

Dünyanın ilk seri üretilen şeffaf televizyonunu olma ünvanını taşıyan Mi TV Lux Transparent Edition özellikleri ile epey dikkat çekiyor. İşte Mi TV Lux Transparent Edition özellikleri ve fiyatı.

Mi TV Lux Transparent Edition Özellikleri

Tasarımı ile hayranlık uyandıran televizyon, 5,7 mm kalınlığında 55 inç büyük şeffaf OLED ekrana sahip. Cihazda 120Hz ekran yenileme hızı bulunamakta. Panel ayrıca %93 DCI-P3 renk gamı ​​ile birlikte 10 bit renk derinliğine sahip.

MediaTek 9650 yonga setinden güç alan Mi TV Lux Transparent Edition, Dolby Atmos ile birlikte MEMC hareket dengeleme teknolojisine de sahip. Yazılım tarafında Mi TV LUX Transparent Edition, TV için MIUI'nin özel tasarlanmış bir sürümünde çalışmakta.

Mi TV Lux Transparent Edition Fiyatı

Mi TV Lux Transparent Edition fiyatının 7.100 dolar olduğu açıklandı. Şu anki kur ile bu fiyat vergiler hariç 51.000 TL'ye tekabül etmekte. Televizyonun ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı bilinmiyor.

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