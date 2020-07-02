Xiaomi, İlk OLED Akıllı TV Modelini "Xiaomi Mi TV Master Series" Tanıttı

Xiaomi, Mi TV Master Serisi altında ilk OLED akıllı televizyon modelini tanıttı. Xiaomi Mi TV Master Serisi, kusursuz tek orta çerçeve teknolojisine sahip dört taraftan dar çerçeveli tam ekran tasarımını benimsiyor. Şeffaf cam taban ve dinamik aydınlatma sistemi ile gelen Xiaomi Mi TV Master Serisi’nin oturma odasına sanatsal bir estetik kazandıracağı kesin.

Xiaomi Mi TV Master Serisi OLED TV Özellikleri

Çinli teknoloji devi Xiaomi, bugün Mi TV tanıtım etkinliğinde ilk OLED akıllı televizyonunu tanıttı. MediaTek işlemciden güç alan 65 inç büyüklüğünde 120Hz 4K panele sahip bir akıllı TV karşımızda. Mi TV Master serisi 65 inç OLED TV, şirketin diğer modellerine kıyasla mükemmel bir tasarıma sahip.

120Hz yenileme hızı, MEMC, yüzde 98.5 DCI-P3 renk gamı, 1000000:1 kontrast oranı, 1000 nit pik parlaklık, HDR10+, Dolby Vision, 1ms tepki süresi ve yüzde 98.8 ekran gövde oranına sahip 10-bit 65 inç 4K OLED panel ile gelen televizyon, MediaTek MTK9650 işlemci, Mali-G52 grafik işlemciden güç alıyor. İşlemci 3GB RAM ve 32GB depolama alanı ile eşleşiyor. Yazılım noktasında, Patchwall içerik toplama hizmeti ile birlikte TV için MIUI üzerinde çalışıyor. Sese gelince, yeni Xiaomi OLED TV 65W dahili hoparlör sistemi ile geliyor. Bu sistem, 2 adet 12.5W sol/sağ kanal, 2 adet 10W surround kanal ve 20W 50Hz ultra düşük frekans subwoofer taşıyor. DTS Ses, Dolby Ses, Dolby Atmos 2.1.2 gibi tüm popüler ses formatlarını destekliyor. Ayrıca XiaoAI sesli asistan için 4 mikrofon dizisine sahip. Bağlantılardan bahsedecek olursak, TV’de 3 adet HDMI, 2 adet USB, S/PDIF, optik, ethernet ve anten gibi portların yanı sıra çift bant WiFi 5 ve Bluetooth 5.0 mevcut.

Xiaomi Mi TV Master Serisi OLED TV Fiyatı

Yeni Mi TV Master serisi 65 inç OLED TV’nin diğer özellikleri arasında cam stand, altta RGB, metal uzaktan kumanda, DC Karartma, Değişken Yenileme Hızı (VRR), Otomatik Düşük Gecikme Modu (ALLM), Her Zaman Açık Ekran (AOD) ve profesyonel oyun modu bulunuyor. Televizyon, 12.999 yuan (1840 dolar) fiyat etiketiyle 3 Temmuz'da satışa sunulacak.