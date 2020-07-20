Televizyonunuzu Akıllı TV Yapan Xiaomi Mi TV Stick Tanıtıldı

Ülkemizde yükselen elektronik ürün fiyatları ile birlikte yeni bir televizyon almak isterseniz oldukça yüksek paralar ödemeniz gerekebilir. Kullanmakta olduğunuz geleneksel televizyonları akıllı televizyon haline getiren Xiaomi Mi TV Stick, televizyonunuzu bir multimedya platformu haline getirecek.

Xiaomi Mi TV Stick Özellikleri

Cebinizde dahi taşıyabileceğiniz boyutlara sahip olan Mi TV Stick Android işletim sistemi ile birlikte geliyor. Kaliteli bir ses deneyimi sunabilmek adına Dolby ve DTS çevresel ses desteği sunan cihaz bütünleşik Google Asistan ve Chromecast ile monitörünüzü ya da eski televizyonunuzu yeni bir hale sokmayı hedefliyor.

1 GB RAM ve 8 GB dahili depolama ile kutudan çıkan Mi TV Stick'te dört çekirdekli bir işlemci bulunuyor. Cihazın yanında bir adet uzaktan kumanda bulunuyor ve bu kumandada Google Asistan, Netflix ve Prime Video için özel tuşlar bulunuyor. Bu tuşlarla birlikte söz konusu uygulamalara ve servislere tek tuşla hızlı bir şekilde erişebiliyorsunuz.

Xiaomi Mi TV Stick 20 Temmuz tarihi itibarıyla 319 TL fiyat etiketi ile satışa sunuluyor. Peki siz Mi TV Stick hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu cihaz akıllı televizyon almak yerine tercih edilebilir mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.