Xiaomi Mi Watch Bekleyenlere Kötü Haber

Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Xiaomi Mi Watch modelini satın almak isteyen kişiler için bazı kötü haberlerimiz var.

Ülkemizde Satışa Sunulacak mı?

Xiaomi ilk kez Mi Watch ile birlikte kendi markası altında akıllı saat pazarına giriş yapmıştı. Tasarımı ile Apple Watch modellerine benzetilen bu ürünü her şeye karşın beğenen ve bekleyen bazı kişiler olabilir. Söz konusu modelin tanıtılmasının ardından yaptığımız haberde Xiaomi Global Kıdemli Ürün Pazarlama Müdürü Abi Go tarafından yapılan yapılan açıklamaları sizlere aktarmıştık.

Abi Go yaptığı açıklamada yeni modelin en azından bu yıl içerisinde Avrupa ülkelerinde satışa sunulmasının planlanmadığını belirtmişti. Ürünün tanıtılmasının ardından yaklaşık iki ay geçmiş olmasına karşın gelen bilgiler pek de hoş değil.

Ortaya atılan raporlara göre Xiaomi, Mi Watch için herhangi bir küresel satış programını halen oluşturmadı. Bu da bu cihazı bekleyenlerin önünde en azından birkaç ay daha olabileceğini ve hatta daha da kötüsü belki asla satılmayabileceğini işaret ediyor.

Ürün resmi distribütör aracılığı ile resmi garantili bir şekilde giriş yapmayacak olsa da talebe bağlı olarak ithalatçılar aracılığı ile ithalatçı garantili olarak giriş yapabilir. Sonuç olarak Xiaomi ürünlerine olan talebin ülkemizde yeteri kadar iyi olduğu gerçeğini göz önünde tutmalıyız. Şu aşamada biraz daha beklemenizi tavsiye ediyoruz.