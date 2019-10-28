Xiaomi Mi Watch Çok Yakında Satışa Sunulacak!

Xiaomi, yeni akıllı saat modelini çok yakında satışa sunacak. Peki Xiaomi Mi Watch özellikleri ve fiyatı nasıl olacak?

Xiaomi Mi Watch Geliyor!

Xiaomi, Mi Band serisi ile birlikte akıllı bileklik alanının tartışılmaz lideri olarak öne çıkıyor. Uygun fiyatlı ve rakiplerine göre başarılı özellikleri ile öne çıkan Mi Band serisi, her modelde satış rekorları kırıyor diyebiliriz.

Şirket şimdi de markanın adına yakışır bir akıllı saat üzerinde çalışıyor. Google WearOS ile çalışması beklenen Mi Watch modelinin tanıtım tarihi duyuruldu.

Xiaomi tarafından yapılan açıklamaya göre yeni akıllı saat 5 Kasım tarihinde düzenlenecek olan etkinlikte tanıtılacak. Ayrıca modelin aynı tarihlerde Çin içerisinde satışa sunulması da bekleniyor. Modelin diğer ülkelere ve ülkemize gelip gelmeyeceği konusunda ise bir bilgi bulunmuyor.

Xiaomi Mi Watch Nasıl Olacak?

Modele ait sızdırılan tasarımlar genel olarak daire bir kadran yapısını bizlere sunuyordu. Ancak şirket tarafından yayınlanan afiş daha çok Apple Watch modellerine benzer şekilde kare bir bir yapıya işaret ediyor.

Mi Band serisinden ayrı olarak şirketin Amazfit markası altında bir akıllı saat serisi bulunuyor. Ancak bu modellerden hiçbiri Google Wear işletim sistemini kullanmıyor. Yeni model, şirketin kendi marka ismi ile satışa sunacağı ilk model olacak.