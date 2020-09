Xiaomi Mi Watch Lite Ortaya Çıktı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Çinli üreticinin orta segmente göre geliştirdiği Xiaomi Mi Watch Lite özellikleri ortaya çıktı. Yeni akıllı cihaz muhtemelen Xiaomi Mi Watch'un daha uygun fiyatlı versiyonu olarak satışa çıkacak. İşte tüm detaylarıyla Xiaomi Mi Watch Lite.

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında piyasaya sürülen Xiaomi Mi Watch yaklaşık 190 dolara satışa sunulmuştu. Şimdi ise Demko adlı sertifikasyon kuruluşu, kodu “REDMIWT02” olan Mi Watch'un uluslararası standartlara uygun olduğu yeni bir Mi Watch Lite modelini ortaya çıkardı.

Mi Watch Lite 👀..... looks like cheaper version of Mi Watch is coming#MiWatch #Mi #MiWatchlite pic.twitter.com/KUZLiIx59s