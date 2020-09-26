Xiaomi Mi Watch Lite Ortaya Çıktı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Çinli üreticinin orta segmente göre geliştirdiği Xiaomi Mi Watch Lite özellikleri ortaya çıktı. Yeni akıllı cihaz muhtemelen Xiaomi Mi Watch'un daha uygun fiyatlı versiyonu olarak satışa çıkacak. İşte tüm detaylarıyla Xiaomi Mi Watch Lite.

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında piyasaya sürülen Xiaomi Mi Watch yaklaşık 190 dolara satışa sunulmuştu. Şimdi ise Demko adlı sertifikasyon kuruluşu, kodu “REDMIWT02” olan Mi Watch'un uluslararası standartlara uygun olduğu yeni bir Mi Watch Lite modelini ortaya çıkardı.

Xiaomi Mi Watch Lite'ın kaynak kodundan anlaşıldığı üzere bazı pazarlarda Redmi Watch adı altında satılacak gibi gözüküyor. Daha önce telefonlarında da aynı politikayı benimseyen Çinli üretici, ülkelere göre Redmi Watch veya Xiaomi Mi Watch Lite ismini kullanabilir.

Xiaomi Mi Watch Lite özellikleri ilk versiyonla benzer

Xiaomi Mi Watch 1,78 inç 360 x 448 piksel çözünürlüğünde S-AMOLED ekrana sahip. Snapdragon Wear 3100 yonga setinden gücünü alan akıllı saat, 1GB RAM ve 8GB dahili depolama ile birlikte geliyor. Akıllı saat 570mAh pilden besleniyor ve NFC, Wi-Fi 802.11 ve Bluetooth 4.2 gibi bağlantı özellikleri sunuyor.

Geçtiğimiz yıl sunulan Xiaomi Mi Watch ile benzer özelliklere sahip olması beklenen yeni akıllı saatin, daha önce kod adı "REDMIWT01" olan ve Redmi imzasını taşıyan bilgileri onaylanmıştı. Peki ya siz Xiaomi Mi Watch Lite sürümü hakkında ne düşünüyorsunuz?