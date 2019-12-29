Xiaomi Mi Watch Premium Edition için Kötü Haber

Çinli üretici Xiaomi, Mi CC9 Pro ile birlikte geçtiğimiz ay Mi Watch isimli akıllı saatini tanıttı. Xiaomi’nin “Mi” markasıyla gelen ilk akıllı saati olan bu ürünün, Apple Watch'a çok benzemesi ise akılları karıştırmış durumda.

Çinli üretici Mi Watch'ın normal sürümünü pazarda satışa sunarken aynı zamanda "Premium Edition" ile merak uyandırmıştı. Bu sürümde safir cam ve paslanmaz çelik çerçeve ile korunan bir ekran olacaktı. Xiaomi, Mi Watch Premium Edition'ın bu yıl satışa çıkacağına söz vermişti ancak ürünün ertelendiğini öğrenildi.

"Xiaomi Watch Premium Edition ürününe gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Size en samimi özürlerimizi sunmak istiyoruz. Daha iyi bir kullanıcı deneyimi ve daha yeterli bir garanti sunabilmek için Aralık ayı sonunda piyasaya sürülmesi planlanan Xiaomi Watch Premium Edition, Şubat 2020'ye ertelendi"

Şu anda Asya pazarında satışta olan normal Mİ Watch'un fiyatı ise 166 euro seviyesinde. Ortaya çıkan iddialara göre de Premium Edition sürümü 256 Euro'dan satışa sunulabilir. Xiaomi, Mi Watch'un geniş bir stoğuna sahip olmak için daha fazla zaman harcamayı tercih ediyor ve müşterileri için kaliteyi kontrol altında tutmak istiyor.