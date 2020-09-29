Xiaomi Mi Watch Revolve Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Kullanıcılar tarafından merakla beklenen Xiaomi Mi Watch Revolve tanıtıldı. Xiaomi Mi Watch Revolve fiyatı ve özellikleri ile dikkat çekmekte. İşte Xiaomi Mi Watch Revolve hakkında merak edilen detaylar.

Xiaomi Mi Watch Revolve Özellikleri

1,39 inç AMOLED ekrana sahip olan Mi Watch Revolve'nin ekranı Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor. 110'dan fazla arayüzü bulunan saat tasarımı ile göz doldurmakta. Dahili olarak GPS özelliği bulunan saat 5ATM'e kadar suya dayanıklı.

Saat içerisinde PPG kalp atış hızı sensörü, 3 eksenli hızlanma sensörü, jeo sensörü, baraseptör, ortam ışığı sensörü ve jiroskop sensörleri bulunuyor. Saat telefonunza gelen bildirimleri göstermenin yanı sıra egzersiz programlarınızı izleyebilir, uykunuzu takip edebilir ve kalp atış hızınızı ve hatta stres seviyenizi ölçebilir.

Tek bir şarj ile 14 güne kadar pil ömrü sunduğu iddia edilen Mi Watch Revolve'de 420 mAh batarya yer almakta.

Xiaomi Mi Watch Revolve Fiyatı

Xiaomi Mi Watch Revolve fiyatının yaklaşık 149 dolar olduğu açıklandı. Akıllı saatin ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı bilinmezliğini korumakta.

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