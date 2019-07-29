Xiaomi Mijia Meyve Sıkacağını Tanıttı

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin alt markası olan Mijia meyve sıkacağını tanıttı. Sizler için Xiaomi Mijia meyve sıkacağının özelliklerini derledik.

Xiaomi Mijia Meyve Sıkacağı Özellikleri

Xiaomi Mijia Çin'in sosyal medya platformu Weibo üzerinden yeni meyve sıkacağını tanıttı. Xiaomi Mijia meyve sıkacağı diğer Xiaomi ürünlerinde de olduğu gibi sade ve şık bir görünüme sahip. Xiaomi Mijia, yeni meyve sıkacağın hakkında "Portatif meyve suyu dükkanı" etiketini kullanmakta.

Yeni tanıtılan meyve sıkacağı 350 mililitrelik bir bardağa sahip. Cihaz taze meyveleri 140 saniye içerisinde sıkmakta. Meyve sıkacağında şarj edilebilir bir Lityum-İyon batarya bulunmakta. Bu batarya 2 saatte şarj olmakta.

Xiaomi Mijia yaptığı açıklamada meyve sıkacağının tam şarj ile 15 bardak meyve suyunu sıkacağını söyledi. Cihazın tam olarak nasıl çalıştığı bilinmiyor ancak tasarım bir blendera benzemekte.

Xiaomi Mijia Meyve Sıkacağı Fiyatı

Kolayca taşınabilen Xiaomi Mijia meyve sıkacağının satış fiyatı yaklaşık 14 dolar. 31 Temmuz'da Çin'de satışa çıkacak olan meyve sıkacağının ülkemize gelip gelmeyeceği gizliliğini koruyor.

Sizler Xiaomi Mijia'nın yeni meyve sıkacağı hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!