Xiaomi MIUI 11 Beta Dosyaları Yayınlandı! Peki Nasıl Yüklenir?

Geçtiğimiz günlerde yeni ürünlerini ve servislerinin duyurusunu yapan Xiaomi, MIUI 11 kullanıcı arabirimini de duyurmuştu. Geçtiğimiz günlerde beta sürümünün çok yakın bir tarihte başlayacağını duyuran şirket, verdiği sözü tutarak MIUI 11 Beta dosyalarını yayınladı.

Peki hangi modeller yeni güncellemeyi alacak, nasıl indirilebilir ve nasıl yüklenir? Hadi göz atalım.

Xiaomi MIUI 11 Güncellemesi Alacak Modeller

Öncelikle yeni sürümle ilgili merak ettiğiniz sorular varsa, buraya tıklayarak söz konusu etkinlikte duyurulan bazı detayları okuyabilirsiniz.

Xiaomi tarafından düzenlenen etkinlikte tanıtılan Mi 9 Pro 5G ve Mi Mix Alpha modelleri, MIUI 11 ile ön yüklü bir şekilde gelecek. Bununla birlikte yeni arabirimin geniş bir destek listesinin bulunduğunu ve nispeten eski pek çok modelin de güncelleme alacağını belirtelim. Söz konusu modellere göz atalım:

Mi 9 / Mi 9 SE

Mi 8 / Mi 8 SE / Mi 8 Lite / Mi 8 UD / Mi 8 EE

Mi 6 / Mi 6X

Mi 5s / Mi 5X

Mi Mix 3

Mi Mix 2 / Mi Mix 2S / Mi Mix 2

Mi Mix

Redmi Note 7 Pro / Redmi Note 7

Redmi Note 5A / Redmi Note 5A Lite / Redmi Note 5

Redmi Note 4 / Redmi Note 4X

Mi Max 3 / Mi Max 2

Mi Note 3

Mi Note 2

Redmi 5 Plus

Redmi 6A / Redmi 6 / Redmi 6 Pro

Redmi 5A / Redmi 5

Redmi 4 / Redmi 4X

Redmi K20 Pro

Yukarıda bulunan modellerden birisine sahipseniz, MIUI 11 Beta dosyalarını indirebilir ve cihazınıza kurabilirsiniz.

Xiaomi MIUI 11 Nasıl Yüklenir?

Öncelikle buraya tıklayarak XDA Developers üzerinden modelinize özel olarak yüklenmiş ROM dosyasını indirin. Bu dosyayı indirdikten sonra cihazınıza TWRP kurmanız gerekecek. Her modelde farklı bir süreç olabileceğinden, bu işlemin kendi cihazınız için nasıl yapılacağını internet üzerinden aratabilirsiniz. Ardından TWRP üzerinden bu ROM dosyasını yüklemeniz yeterli.

Bu işlemlerin ardından MIUI 11 sürümünü kullanan ilk kişilerden birisi olacaksınız. Yüklemeler sırasında cihazınızın herhangi bir sorunla karşı karşıya gelmemesi için dikkatli adım atmanızı ve güvenilir kaynakları tercih etmenizi tavsiye ederim. Yükleme öncesinde beta sürümlerin kararlı sürüme geçişte önemli bir adım olduğunu ve cihazınızın başı işlevlerinin eksik çalışabileceğini ya da hiç çalışmayabileceğini göz önünde bulundurun.