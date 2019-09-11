Xiaomi, MIUI 11'i Yanlışlıkla Yayınladı

Yakın zamanda tanıtacağı modeller için hazırlıklarını sürdüren Xiaomi, bu yoğunluğun arasında ilginç bir hataya imza attı. Satışa sunduğu modelleri güncel tutmak için oldukça çaba veren şirket, MIUI 11 kullanıcı arabirimini yanlışlıkla yayınladı.

Android 10 güncellemesinde en hızlı davranan şirketlerden birisi olarak öne çıkan Xiaomi, kullanıcıların en güncel yazılıma en hızlı şekilde ulaşması için elinden geleni yapıyor. Yılın başında MIUI 11'i duyuran Xiaomi, bu arabirimle birlikte bazı yeni özellikleri ve yeni arayüzü kullanıcılara sunacak.

Ancak kullanıcıların pek çoğu zaten bu özelliklere ya sahip ya da üçüncü parti uygulamalarla kullanıyor. Bu nedenle özellikle yeni arayüz açısından heyecanlandıran MIUI 11, şirket tarafından bazı cihazlar için yanlışlıkla yayınlandı. Redmi K20 Pro, Mi Mix 2S ve Mi 6 gibi modeller için yayınlanan bu güncelleme, kısa sürede forumlarda dolaşmaya başladı.

Beyaz arka planı, kullanıcı gözünü yormayan sade düzeni ve basit ama ergonomik şekilde düzenlenen sistem ile ekran görüntülerinin yayınlandığı güncelleme, pek çok kullanıcı tarafından olumlu tepki aldı.

Bununla birlikte bu güncellemenin bir ön sürüm olduğunu, kullanıcılara yayınlanmasının öncesinde bazı değişikliklere uğrayabileceğini belirtelim. Şimdilik hoş gözüken bu güncellemenin, son sürümünün kullanıcıları heyecanlandıracağını söyleyebiliriz.