Xiaomi, MIUI 11 ile Depremleri Önceden Bildirecek

Xiaomi'nin kendi arayüzü MIUI 11 bir aydan fazla süredir piyasada. Saf Android'i olabildiğince özelleştirmeye çalışan Xiaomi şimdi de potansiyel olarak hayat kurtarıcı bir özelliğe kendi arayüzü üzerinde yer verdiğini açıkladı.

Çinli üretici geliştirici blogunda, MIUI 11 ve Mi TV platformunun Çin'de deprem tespitini sunabileceğini duyurdu. Felaket uyarı enstitüsü ile birlikte oluşturulan bu özellik, Sichuan eyaletinde sessiz bir şekilde Eylül ayında yapılan sınırlı denemenin bir parçası olarak başlatıldı.

Xiaomi, MIUI 11 deprem tespit özelliğinin yakında Çin'in tümüne yayılacağını ve sismik dalgalar gelmeden on saniye öncesine kadar uyarılar sunacağını söyledi.

Xiaomi'nin bu hayat kurtarıcı özelliği yeni olsa da üçüncü taraf uygulamalar ve 3GPP grubunun tümü benzer işlevsellik sunduğundan telefonda deprem uyarılarını ilk defa görmüyoruz. Apple'ın daha önceden Japonya’da yerel deprem uyarılarını incelediğini aynı zamanda ABD FEMA organizasyonunun da bir sistem geliştirdiğini biliyoruz.