Xiaomi MIUI 11 ve Mi Mix 4 Çok Yakında Tanıtılabilir

Eylül ayının gelmesi ile birlikte teknoloji üreticileri yeni ürünlerini duyurmak için hazırlıklara başladı. Bazı iddialara göre yakın zamanda tanıtım yapacak markalar arasında Xiaomi de bulunuyor.

Son zamanlarda çıkan söylentiler Xiaomi'nin yakın zamanda bazı yeni ürün ve yazılımları tanıtacağını işaret ediyor. Mi Mix 4 ve Mi 9S gibi modelleri tanıtması beklenen Xiaomi, yine iddialara göre Android 10 tabanlı MIUI 11 kullanıcı arabiriminin de duyurusunu gerçekleştirecek.

Son zamanlarda pek çok kez gündeme gelen Xiaomi Mi Mix 4'ün Snapdragon 855 Plus işlemciden gücünü alması bekleniyor. Farklı RAM ve depolama varyasyonları ile satışa sunulacak olan model, kamera tarafında da oldukça güçlü özelliklerle gelebilir.

Bununla birlikte şirketin yeni MIUI sürümü de kullanıcılar tarafından heyecanla beklenen detaylar arasında bulunuyor. Şu an için hakkında pek fazla bilginin bulunmadığı MIUI 11, bilindiği kadarıyla ultra güç tasarrufu modu ile gelecek. Bu özellik etkinleştirildiğinde cihazın temel işlevleri dışında hepsini devre dışı bırakan cihaz, zor anlarda bataryanın en iyi performansı sunmasını sağlayacak. Bununla birlikte çocuk modu, aynı anda çift biyometrik doğrulama ve karanlık tema gibi desteklerin de yeni arayüz içerisinde bulunacağı söyleniyor.

Sızıntılar söz konusu etkinliğin 24 Eylül tarihinde gerçekleşeceğini işaret ediyor. Bununla birlikte şirket, bu iddialarla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Şayet söylentiler doğruysa dolu dolu bir Eylül ayı geçirebileceğimizi söyleyebiliriz.