Xiaomi, MIUI 12 Global Tanıtım Tarihini Duyurdu

Xiaomi, MIUI 12 güncellemesini 27 Nisan’da Çin’de tanıtmıştı. Çinli teknoloji devi MIUI 12 global tanıtım tarihini de paylaştı.

MIUI 12 Global Tanıtım Tarihi

Xiaomi ve Redmi akıllı telefonlara hayat verecek yeni arayüz MIUI 12, 27 Nisan’da tanıtılmış, MIUI 12 özellikleri ve MIUI 12 güncellemesi alacak cihazların listesi paylaşılmıştı. Xiaomi, çok geçmeden MIUI 12 beta kayıtlarını almaya başladı, son olarak 32 modele MIUI 12 developer sürümlerini dağıttı. Xiaomi’nin telefonları Çin’de Google servisleri ile gelmiyor, Çin dışında Google uygulamaları yüklü geliyor. Bu nedenden yazılımın Çin sürümü ayrı, global sürümü ayrı hazırlanıyor. MIUI 12’nin Çin’e özel özelliklerinin olmadığı global sürümünün tanıtımı çok yakında gerçekleştirilecek.

MIUI 12 Özellikleri

MIUI 12 global sürümü genel olarak çok farklı olmayacak. Zaten MIUI 11’e kıyasla çok fazla da değişiklik yok. Tasarımdan söz edecek olursak, yeni MIUI, yeni animasyonlarla (iPhone’daki animasyonlar kadar akıcı) geliyor. Roboto yazı tipi kullanılıyor ancak Çince sürüme özel mi kalacak, global sürümde de bu yazı tipi mi kullanılacak emin değiliz. MIUI 12, yeni karalık mod (Dark Mode 2.0) ile geliyor. 42 dahili uygulama ve 20 ana uygulama karanlık modu destekliyor. MIUI 12’deki bir diğer değişiklik kontrol merkezinde. Yeni haliyle iOS’a çok benziyor ancak eski tasarıma geri dönülebiliyor. Bildirim paneli görünümü için de birkaç seçenek var. Kayan pencere özelliği de mevcut ve çok iyi çalışıyor. Tüm uygulamalar yeniden boyutlandırılabiliyor ve uygulamalar resim içinde resim (PiP) modunda açılabiliyor. Always on Display 2.0 da tanıtıldı ve MIUI 11’den daha fazla seçenek getiriyor. Bir dolu ön ayar ve özelleştirme seçeneği var.

MIUI 12 Güncellemesi Alacak Telefonlar

Xiaomi, desteklenen cihazların tam listesini duyurdu ve bunları üç gruba ayırdı. Kararlı güncellemelerin Haziran ayından itibaren yayınlanması planlanıyor.

MIUI 12 Güncellemesi Alacak Cihazlar - İlk Parti

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Youth Edition

Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Xiaomi Mi 9 Explorer Edition

Xiaomi Mi 9

Redmi K30 Pro Zoom Edition

Redmi K30 Pro

Redmi K30 5G

Redmi K30

Redmi K20 Pro Premium Edition

Redmi K20 Pro

Redmi K20

MIUI 12 Güncellemesi Alacak Cihazlar - İkinci Parti

Xiaomi Mi Mix 3

Xiaomi Mi Mix 2S

Xiaomi Mi CC9 Pro

Xiaomi Mi CC9

Xiaomi Mi CC9 Meitu Edition

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint Edition

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition

Xiaomi Mi 8

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 7 Pro

Redmi Note 7

MIUI 12 Güncellemesi Alacak Cihazlar - Üçüncü Parti