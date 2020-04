Xiaomi MIUI 12 Güncellemesi Alacak Cihazlar (Telefonlar) Belli Oldu

Xiaomi, Çin’de düzenlenen etkinlikte Mi 10 Youth Edition akıllı telefon, Line Free Bluetooth kulaklık ve yeni işletim sistemi MIUI 12’yi tanıttı. Beklendiği üzere 27 Nisan’da tanıtılan MIUI 12’nin özellikleri resmileşti. Çinli şirket, MIUI 12 güncellemesi alacak cihazlar (telefonlar) listesini de paylaştı.

Xiaomi akıllı telefon kullanıcılarının sabırsızlıkla beklediği yeni yazılım güncellemesi MIUI 12 sonunda yayınlandı. Xiaomi MIUI 12 özellikleri, MIUI 12 ile gelen yenilikleri sonunda öğrendik. Yeni ayarlar ve bildirim paneli, yeni sistem kullanıcı arayüzü, yeni ekran kilidi ve etkileyici duvar kağıdı, maske sistemi, yeni dinamik yazı tipi (Milan Pro), ultra pil tasarrufu, yeni Hava Durumu uygulaması ve daha birçok yenilikle gelen MIUI 12’yi test etmek isteyen kullanıcılar için kapalı beta başladı. Bazı sitelerde de ROM indirme linkleri sızdırıldı.

MIUI 12 is very competitive based on Android OS and even surpasses iOS in some respects. I have upgraded Mi10 Pro to MIUI 12 and this super wallpaper is very popular. pic.twitter.com/kCeKMVZfFt