Xiaomi MIUI 12 Güncellemesi Ne Zaman ve Hangi Cihazlara Gelecek?

Xiaomi, MIUI 12 beta testini sonlandırdı ve MIUI 12 uygunluk testini yayınladı. Bu, MIUI 12 güncellemesinin yakında yayınlanacağı anlamına geliyor. Xiaomi MIUI güncellemesi özellikleri paylaşılıyor. Peki, MIUI 12 ne zaman gelecek? MIUI 12 güncellemesi ne zaman çıkacak ve MIUI 12 hangi cihazlara gelecek? İşte MIUI 12 çıkış tarihi ve MUI 12 güncellemesini alacak Xiaomi telefonlar

MIUI 12 Güncellemesi Büyük Yeniliklerle Gelecek

Xiaomi MIUI 12 güncellemesine ilişkin söylenti ve sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. MIUI 12 ile gelecek yenilikler, yeni özellikler henüz resmi değil; MiSettings, MIUI Themes gibi MIUI sistem uygulamalarının beta sürümleri üzerinden sızıntılar gerçekleştiriliyor. Mi Topluluğu'nda Xiaomi MIUI 12 özellikleri paylaşılıyor. Çinli üretici Ocay ayında MIUI 12’nin geleceğini doğrulamış ancak detay paylaşmamıştı. Şirket, resmi olarak duyurmasa da MIUI 12 güncellemesinin Nisan ayı sonunda yayınlanacağı söyleniyor. MIUI 12, 10. yıl dönümüne denk geldiğinden dünyanın dört bir yanındaki Xiaomi telefon kullanıcıları büyük değişiklikler bekliyor.

MIUI 12 Ne Zaman Gelecek?

Tanınan Çinli tipster, Çin’in popüler sosyal paylaşım platformu Weibo’da bir ekran görüntüsü paylaştı. Görselde, MIUI 12 kayıtlarının 11 gün içerisinde başlayacağı mesajı dikkat çekiyor. Bu, yeni MIUI güncellemesinin Nisan ayı sonu, Mayıs ayı başında yayınlanacağı anlamına geliyor. Başka bir Weibo kullanıcısı da MIUI 12 çıkış tarihini 27 veya 28 Nisan olarak paylaştı.

MIUI 12 Alacak Cihazlar

MIUI 12 güncellemesini alacak cihazlar, akıllı telefon modelleri Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 9, Mi 9SE, Mi 9 Pro, Mix 3, Mix 2s, Mix 2 ve Redmi K30, K20 Pro, K20 amiral gemisi modellerin yanı sıra 8 Pro, Note 8, 7 Pro, Note 7, Redmi 8 ve 8A, Redmi 7 ve 7A güncellemeyi alacak. Mi CC9 Pro, Mi CC9 ve Mi CC9e, güncellemeyi almayacak.

MIUI 12 Uygunluk Testi ile Telefona MIUI 12 Güncellemesi Gelecek Mi Öğrenin

Xiaomi MIUI 12 uygunluk testi (MIUI 12 Eligibility Test) uygulamasını indirerek de güncellemenin telefonunuza gelip gelmeyeceğini görebilirsiniz.