Xiaomi MIUI 12 Özellikleri: Gelişmiş Dark Mode Geliyor

MIUI 12 beta testi sona erdi, çok yakında Xiaomi telefonlar MIUI 12 güncellemesini alacak. Çıkış tarihi 27 Nisan olarak açıklanan MIUI 12’nin özellikleri arasında en dikkat çekeni Dark Mode. MIUI 12 ile geliştirimiş karanlık mod (dark mode 2.0) sunulacak. Karanlık temayı sevenlerin ilgisini çekecek gelişmenin detayları haberimizde.

MIUI 12 Ne Zaman Gelecek?

Xiaomi, MIUI 12 yazılım güncellemesinin 27 Nisan’da geleceğini doğruladı. Bunu takiben resmi MIUI Weibo hesabı yeni MIUI 12 özelliklerini göstermeye başladı. Duyurunun gerçekleşeceği güne kadar MIUI 12 özelliklerinin tanıtılması bekleniyor. MIUI 12, 10. yıla özel bir güncelleme olacağından birçok yenilikle gelmesi bekleniyor. Bunlardan birisi gösterildi. Yeni geliştirilmiş karanlık mod (Dark Mode 2.0) ile Xiaomi telefonlarda neler değişecek? gösterildi.

MIUI 12 Özellikleri: Dark Mode 2.0

Xiaomi, karanlık mod özelliğini ilk olarak 2019’un başlarında MIUI 10 ile duyurmuş, MIUI 11 ile biraz geliştirilmişti. MIUI 12 ile tamamen yenilendi. MIUI 11’deki mevcut Karanlık Mod, tüm sistem uygulamalarını ve üçüncü parti uygulamaları etkilemiyordu. Ancak MIUI 12’deki Karanlık Mod 2.0 ile 42 sistem uygulaması desteklenecek ve 20 ana uygulama tam entegre olacak. Yeni karanlık mod, 100’den fazla uygulamada LAB ve HSV renk alanının doğrusal olmayan dönüşümünü kullanarak kullanıcılara doğal ve hoş bir görsel deneyim sunacak. Buna ek olarak, günün herhangi bir saatinde karanlık mod kullanılırken kontrast daha iyi görünürlük için ortamdaki parlaklığa göre dinamik olarak değişecek. Bu, parlaklık düşük olduğunda kontrastın buna göre azalacağı anlamına geliyor. Benzer şekilde, parlaklık yüksek olduğunda kontrast daha yüksek bir düzeye çıkacak.

MIUI 12’deki Karanlık Mod 2.0, yazı tiplerini de etkileyecek. Dinamik olarak yazı tipi genişliği değişecek ve parlama ve bulanıklık azaltılacak. Koyu mod kapatıldığında normale dönecek. Son olarak, yeni karanlık mod gündüz ve gece durumunu simüle etmek için telefonun duvar kağıdını piksel düzeyinde karartacak.

MIUI 12 ile gelecek yenilikler, yeni özellikler resmi duyuru gününe kadar açıklanacaktır.