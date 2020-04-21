Xiaomi MIUI 12 Tanıtım Tarihi Resmi Olarak Açıklandı!

Xiaomi oldukça yakın bir zamanda MIUI 12 kullanıcı arabirimi ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Şirket, yeni sürümün ne zaman tanıtılacağını resmi olarak açıkladı. İşte Xiaomi MIUI 12 tanıtım tarihi ve merak edilen diğer detaylar!

Xiaomi MIUI 12 Ne Zaman Tanıtılacak?

MIUI 12 ile ilgili sızıntılar ve söylentiler bir süredir devam ederken Xiaomi, 27 Nisan 2020 (TSİ 09:00) tarihinde yeni bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu. Söz konusu etkinlik kapsamında şirketin yeni akıllı telefon modeli Mi 10 Youth ve şirketin akıllı telefonlarına yönelik yeni kullanıcı arabirimi MIUI 12 kullanıcılarla buluşacak.

Yani 27 Nisan tarihinde yeni sürümle ilgili ilk detayları öğrenmemiz mümkün olacak. MIUI 12 ile ilgili ayrıntılar şu aşamada oldukça kısıtlı olsa da önümüzdeki süreçlerde daha fazla detayla karşılaşmamız oldukça olası.

Xiaomi MIUI 12 Alacak Modeller

Resmi açıklamalar ve yapılan tahminler ışığında Xiaomi MIUI 12 alacak modeller şu şekilde olabilir:

- Mi 10 Lite, Mi 10, Mi 10 Pro

- Mi 9 SE, Mi 9, Mi 9 Pro

- Mi Mix 3

- Mi Mix 2S, Mi Mix 2

- Redmi K30, Redmi K30 Pro

- Redmi K20, Redmi K20 Pro

- Note 8, Note 8 Pro

- Note 7, Note 7 Pro

- Redmi 8, Redmi 8A

- Redmi 7, Redmi 7A