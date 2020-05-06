Xiaomi MIUI 12 Test Programı için Ön Kayıtlar Başladı!

Xiaomi geçtiğimiz günlerde yeni kullanıcı arabirimi MIUI 12 ile karşımıza çıkmıştı. Birkaç ay içerisinde tüm kullanıcılara sunulmaya başlanacak olan yeni kullanıcı arabirimini herkesten önce denemek isteyenler için iyi bir fırsat var. Xiaomi MIUI 12 test programı hakkında merak edilen detaylar yazımızda!

Xiaomi MIUI 12 Test Programı için Nasıl Başvuru Yapılır?

Xiaomi tarafından Pilot Test olarak adlandırılan program, erken aşamada olan yazılıma ait stabil sürümleri deneyimleyebilmenize olanak sunuyor. Bu sayede kullanıcılar yeni özellikleri erkenden kullanabilirken, şirket de kullanıcıların geri dönüşleri ölçüsünde hataları düzeltebilme şansını elde ediyor. Her ne kadar stabil olarak adlandırılsa dahi söz konusu yazılımın erken aşamada olduğunu, kullanım sırasında çok ciddi sorunlar ile karşılaşabilme ihtimalinizin olduğunu vurgulayalım.

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Pilot Test programı şu aşamada sınırlı sayıda kullanıcı için geçerli olacak. Bu nedenle elinizi çabuk tutmanız gerekiyor. Programa dahil olabilmek için aşağıdaki üç modelden birisini kullanıyor olmanız gerekmekte:

- Xiaomi Mi 9T

- Xiaomi Mi 9T Pro

- Xiaomi Mi 9

Bu üç modelin dışında herhangi bir model kullanıyorsanız bu programa dahil olamıyorsunuz. Hemen buraya tıklayarak giriş yapacağınız başvuru formuna Mi ID bilginizi ve kullanmakta olduğunu e-posta adresi bilginizi girmeniz, kullandığınız modeli ve yazılım versiyonunuzu seçmeniz gerekiyor.

Konu hakkında daha detaylı bilgiyi söz konusu linkte bulabilirsiniz. Peki siz bu test programı hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu programa dahil olmak gibi bir planınız var mı? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.