Xiaomi MIUI 12 Yenilikleri Neler Olacak? Şirketten Gizemli Paylaşım

Xiaomi bu sene kullanıma sunması beklenen MIUI 12 kullanıcı arabirimi hakkında yeni açıklama yaptı. Xiaomi MIUI 12 hakkında bilinen detaylar haberimizde.

Xiaomi MIUI 12 Nasıl Olacak?

Xiaomi son zamanlarda MIUI 11 sürümü için düğmeye bastı. Şirket son sürümü halen pek çok model için yayınlamamış olsa da biraz alay edercesine bir tavırla birlikte MIUI 12 sürümüne ait ilk görüntüleri yayınladı. Weibo üzerinden paylaşım yapan şirket, yeni sürüme ait logoyu bu yolla birlikte duyurmuş oldu.

MIUI 12 kullanıcı arabirimine ait logoyu yayınlayan şirket, yeni sürüme ait herhangi bir detayı paylaşmadı. Yani evet, şu aşamada yeni sürüm ile ilgili bildiğimiz hiçbir şey yok.

Nitekim, MIUI 11 de geçtiğimiz eylül ayında yayınlandı. Bununla birlikte küresel dağıtımı ekim ayında başladı ve halen pek çok modelde bulunmuyor. Bununla birlikte şirketin takvime sadık kalacağını düşünerek yeni sürüm için de benzer bir takvim planlaması yaptığını düşünebiliriz. Yani MIUI 12, muhtemelen Eylül 2020 tarihinde karşımıza çıkacaktır.

Tabii daha öncesinden yeni sürümle ilgili bilgileri edinmeye başlayacağız. Ancak bunun için halen uzun bir süre var.