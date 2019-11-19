Xiaomi MIUI Arayüzü Kullanıcı Sayısı Açıklandı! Rakamlar Şaşırtıyor

Çin'li teknoloji şirketi Xiaomi, dünya genelinde MIUI arayüzünü kaç kişinin kullandığını açıkladı. MIUI arayüzünü kullanan kullanıcıların sayısını duyan şaşırıyor.

MIUI Arayüzü Kullanıcı Sayısı Şaşırtıyor

Dünya genelinde 279 milyondan fazla kişinin MIUI arayüzünü kullandığı açıklandı. MIUI 11 güncellemesi kademeli olarak cihazlara dağıtılmaya başlandı. Şu anda kaç kişinin MIUI 11 arayüzünü kullandığı bilinmiyor. MIUI 11 ile birlikte pek çok özellik cihazlara gelmekte. MIUI 11 hakkındaki tüm bilgilere buradaki bağlantı üzerinden kolayca ulaşabilirsiniz.

Xiaomi ayrıca MIUI arayüzünü kullananların 3 milyondan fazlasının akıllı pişirici, akıllı kapı kilidi gibi Xiaomi ürünlerini kullandığını açıkladı. Xiaomi ayrıca 49.9 milyondan fazla akıllı hoparlör kullanıcısının olduğunu söyledi. Görünüşe göre Xiaomi hızla büyümeye devam ediyor.

Hatırlarsınız ki Xiaomi, geçtiğimiz günlerde Ankara'ya Mi Store açacaktı. Yaşanan izdihamın ardından mağazanın açılışı ertelenmek zorunda kalınmıştı. Hırsızlıkların ve yaralanmaların yaşandığı açılışa çevik kuvvet müdahale etmişti. Xiaomi'nin ülkemiz başta olmak üzere tüm dünyada milyonlarca hayranı bulunuyor.

Çin'li şirket son zamanlarda attığı adımlar ile akıllı telefon pazarında lider konuma ulaşmak istiyor.