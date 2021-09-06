Xiaomi, MIUI Pure Mode ile APK Yüklemeyi Yasaklıyor

Xiaomi, MIUI Pure Mode'u test ediyor. Kötü amaçlı uygulamaların yüklenmesine karşı ekstra koruma sunacak olan bu özellik sayesinde kullanıcıların herhangi bir antivirüs yazılımı kullanmadan güvende kalması hedefleniyor.

Xiaomi, teknik olarak ilk ve hala en başarılı ürünlerinden biri olan MIUI'ye her zaman büyük saygı, özen ve dikkatle davrandı. En yeni MIUI 12.5 ve daha sonra piyasaya sürülen 12.5 Enhanced Edition ile işler harika gidiyor ve halihazırda global kullanıcılara doğru ilerliyor.

Xiaomi kısa süre önce, özellikle MIUI kullanıcı geri bildirimlerini toplamak ve ele almakla görevli Pioneer Team adlı bir şeye yatırım yaptı. Gelecekteki potansiyel MIUI özelliklerine göz kulak olmanın en iyi yollarından biri, beta kanalları ve özellikle beta test aşamasına ulaşan özelliklerdir. Dikkatimizi çeken yeni bir özellik ise MIUI Pure Mode adlı güvenlik güncellemesi oldu.

Xiaomi'nin MIUI Pure Mode özelliği nedir?

Bu özellik, kötü niyetli Android uygulamalarıyla ilişkili güvenlik endişelerini gidermeye odaklanıyor. Xiaomi'nin kendi rakamlarına göre, varsayılan MIUI yükleyici kullanılarak yüklenen uygulamaların yaklaşık %40'ı şirketin kendi güvenlik denetimini geçmeden ve yaklaşık %10'u söz konusu denetimlerden geçtikten sonra güvenlik riski olarak kabul edildi.

Pure Mode, varsayılan olarak APK'larda üçüncü taraf yüklemeyi devre dışı bırakarak ve ayrıca kullanıcının izni ve bilgisi olmadan uygulamaların arka planda yüklenmesini engelleyerek bu sorunu çözmeyi planlıyor.

Yine de fazla endişelenmeyin çünkü Xiaomi, kullanıcıların isterse üçüncü taraf yüklemeyi yeniden etkinleştirebileceğini ve istediği zaman devre dışı bırakabileceğini söylüyor. Pure Mode için beta başvuruları Çin'de halihazırda işleniyor ve test paketleri 6 Eylül'den itibaren toplam 5 gün boyunca günde 1000 onaylı cihaz ve beta test cihazı oranında dağıtılacak. Görünüşe göre oldukça küçük bir beta testi.

Xiaomi'nin şu anda Pure Mode ile ne yapmayı planladığına dair bir bilgi yok. Yaklaşan MIUI 13'ün bir parçası olarak görmeyi bekleyip bekleyemeyeceğimiz veya Çin dışında kullanıma sunulup sunulmayacağı hala belirsizliğini koruyor. Şimdilik bazı yeni güncellemelere dikkat etmemiz gerekecek.

Peki ya siz Xiaomi'nin MIUI Pure Mode ile sunduğu yeni güvenlik bariyerini nasıl yorumluyorsunuz, sizce APK yardımıyla üçüncü taraf yüklemeyi devre dışı bırakmak nasıl karşılanacak? Görüşlerinizi bizimle paylaşın.