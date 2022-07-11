Xiaomi MIX 5 200W Hızlı Şarj Desteğiyle Gelebilir

2021 yılında 200W hızlı şarj desteğini duyuran Xiaomi, sektörde büyük yankı uyandırmıştı. 200W kablolu şarjın yanında 120W kablosuz HyperCharge teknolojisi de Xiaomi'nin yeni hızlı şarj atılımları arasında yer alıyor.

Duyurulduktan sonra yeni hızlı şarj teknolojisi hakkında Xiaomi tarafından herhangi bir açıklama gelmezken Çin'de son yaşanan gelişme Xiaomi MIX 5'lerin HyperCharge ile birlikte geliyor olabileceğini gösterdi.

10 Dakikadan Daha Kısa Sürede Tam Şarj!

Çin 3C düzenleyici kurumundan yayılan bir görsele göre MDY-13-EU kod adlı bir telefonun 17V/10A destekleyeceğine dair bir ibare bulunuyor. Teknoloji uzmanlarına göre yayılan bu belge, Xiaomi'nin önümüzdeki haftalarda 200W hızlı şarjı destekleyen bir telefon duyurabileceğine işaret ediyor.

Xiaomi'nin 200W HyperCharge teknolojisi, 10 dakikadan daha kısa sürede tam şarj vaat ediyor. Bu yılın başlarında Xiaomi, 200W şarj çözümünü 4.500 mAh pil barındıran Xiaomi Mi 10 Ultra'da tanıtmıştı. Teknoloji devinin açıklamalarına göre 200W'lık bir şarj cihazı, 4.000 mAh bataryaya sahip bir akıllı telefonu 3 dakikada yüzde 50 kapasiteye kadar şarj edebiliyor ve tam şarja ulaşmak için ekstra 5 dakika daha yeterli oluyor.

Eğer söylentiler doğruya bu yılın ikinci yarısında piyasaya sürülmesi beklenen Xiaomi MIX 5 200W HyperCharge şarj desteğiyle birlikte gelecek.