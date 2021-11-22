Xiaomi Mix 5 Özellikleri ve Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı

Xiaomi Mix 5 özellikleri ve çıkış tarihi gün yüzüne çıktı. Çin merkezli teknoloji devinin yeni akıllı telefonunda iki farklı sürüm olabilir. Ortaya çıkan bilgiler ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Xiaomi Mix 5 Özellikleri ve Çıkış Tarihi Nedir?

Arka Kamera: 50 MP + 48 MP + 48 MP

Ön Kamera: 48 MP

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1 (SM8450)

Parmak İzi: Ekran altı parmak izi okuyucusu

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, yeni akıllı telefon modelleri üzerinde çalışmaya devam ediyor. Şirketin Mix serisine ait yeni bir modeli piyasaya sürmeye hazırlandığı ortaya çıktı. Xiaomi Mix 5 olarak isimlendirilen cihaza ilişkin bazı bilgiler paylaşıldı.

Xiaomiui web sitesindeki habere göre Xiaomi Mix 5 isimli modelde "Thor" ve "Loki" kod ismine sahip iki farklı sürüm bulunacak. Bu sürümlerin Xiaomi Mix 5 ve Xiaomi Mix 5 Pro olarak adlandırılacağı tahmin ediliyor.

L1 ve L1A model numaralarına sahip olan sürümlerin Çin'de sertifika aldığı belirtildi. Xiaomi Mix 5 modelinin arka yüzeyinde 50 megapiksel, 48 megapiksel ve 48 MP olmak üzere üç adet kameranın yer alacağı ileri sürüldü. İdidaya göre ön tarafta 48 MP çözünürlüğünde bir kamera bulunacak.

Gücünü Snapdragon 8 Gen 1 (SM8450) işlemcisinden alacak modelin ekran altı parmak izi okucusunu destekleyeceği ifade edildi. İddiaya göre Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi söz konusu cihazları mart ayında tanıtacak.

Teknoloji devi, 2021 yılının ağustos ayında Xiaomi Mix 4 modelini piyasaya sürmüştü. Cihazın teknik özellik tablosu şu şekilde:

Xiaomi Mix 4 Özellikleri