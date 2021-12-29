Stylus Kalemli Xiaomi Mix Fold 2 Ortaya Çıktı

Xiaomi Mix Fold 2 isimli yeni akıllı telefon modelinin patent görselleri gün yüzüne çıktı. Ortaya çıkan görseller, Xiaomi'nin yeni katlanabilir telefonunun stylus kaleme sahip olacağını gözler önüne serdi. Cihaza ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, Mix Fold modeli ile birlikte katlanabilir akıllı telefon segmentine giriş yaptı. Şirket, bu yılın başlarında Çin'de ilk katlanabilir akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Snapdragon 888, 108 MP ana kamera, QHD+ çözünürlük gibi üst düzey özellikler ile birlikte kullanıcılara sunuldu.

Xiaomi Mix Fold 2 Kalem ile Birlikte Gelecek

Teknoloji devi, Mix Fold'a gösterilen ilgi üzerine yeni katlanabilir akıllı telefon modeli için kollarını sıvadı. Çok sayıda kullanıcı tarafından merak içerisinde beklenen yeni Mix Fold modeli ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisinin (USPTO) internet sitesinde Mix Fold 2 modelinin patent görselleri ortaya çıktı. Gün yüzüne çıkan görseller, yeni katlanabilir akıllı telefonun stylus kalem ile birlikte geleceğini gözler önüne serdi.

USPTO'da listelenen patent görselleri, yeni Xiaomi telefonunun tasarımı hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak tanıyor. Cihazın katlama mekanizması, Samsung Galaxy Z Fold serisine oldukça benziyor.

Patent görseline baktığımızda kalemin katlanabilir akıllı telefonun sol kısmına manyetik olarak takılabileceğini görüyoruz. Telefonun sağ tarafında ise ses ve güç butonları bulunacak. Görünüşe göre telefon, kalem desteği ile ön plana çıkacak.

Çinli teknoloji devinin üzerinde çalıştığı yeni katlanabilir akıllı telefon modelinin özelliklerine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Bu sebepten ötürü telefonun hangi özellikler ile birlikte geleceği henüz bilinmiyor ancak ilerleyen zamanlarda bu konuya dair açıklama yapılacaktır.

Özelliklerin yanı sıra cihazın ismi de henüz açıklanmadı. Telefonun Mix Fold 2 olarak isimlendirileceği tahmin ediliyor. Dünya genelinde çok sayıda akıllı telefon kullanıcısı tarafından merak içerisinde beklenmeye başlanan cihazın 2022 yılının mart ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Dolayısıyla kullanıcıların uzun bir süre daha beklemesi gerekiyor.

Xiaomi Mix Fold 2 modelinin kalem desteği ile birlikte gelecek olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yaşanan gelişme ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.