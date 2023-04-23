Xiaomi MIX Fold 3 Özellikleri Belli Oldu

2023 yılı katlanabilir telefonların yükseliş yılı olacak gibi duruyor. Geçtiğimiz gün Google Pixel Fold'un sızdırılmasının ardından Xiaomi MIX Fold 3'ün donanımları hakkında da detaylar geldi.

MIX Fold ailesinin üçüncü üyesi olması beklenen cihaz, ağustos ayında tanıtılacak. Oldukça dikkat çekici bir ekrana sahip olduğunu söylemek mümkün.

Xiaomi MIX Fold 3 Özellikleri ve Çıkış Tarihi

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2

Snapdragon 8 Gen 2 Ekran: 6.5 inç OLED FHD+ 120 Hz dış katlanabilir ve 8.0 inç OLED FHD+ 120 Hz iç katlanabilir ekran (tablet modu)

6.5 inç OLED FHD+ 120 Hz dış katlanabilir ve 8.0 inç OLED FHD+ 120 Hz iç katlanabilir ekran (tablet modu) Kamera: 50 megapiksel ana + 50 megapiksel ultra geniş açı + 50 megapiksel telefoto + 50 megapiksel periskop lens

50 megapiksel ana + 50 megapiksel ultra geniş açı + 50 megapiksel telefoto + 50 megapiksel periskop lens Bellek: 16 GB LPDDR5 RAM

16 GB LPDDR5 RAM Depolama: 1 TB

1 TB Şarj: 67 W kablolu, 50 W kablosuz şarj

Xiaomi'nin uygun fiyatlı alternatif mottosuna uygun bir şekilde tasarlanan Xiaomi MIX Fold 3, hem donanım hem de panel özellileriyle birlikte katlanabilir telefon düynasında güçlü bir rakip olarak karşımıza çıkacak gibi duruyor.

Ekran tarafında kullanılan OLED FHD+ 120 Hz panel, katlanabilir ekran deneyimini artırarak telefonun tablet modunda kullanım keyfini artırabilir. Yazılım tarafında ise Android 13 üzerine kurulan MIUI 14 arayüzü ile birlikte gelmesi bekleniyor.

Xiaomi MIX Fold 3 çıkış tarihi henüz kesin olmasa da telefonun 2023 Ağustos ayında piyasaya sürüleceği düşünülüyor. İddialara göre telefon yalnızca Çin pazarında satışa sunulacak.